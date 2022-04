Peu de redoux prévus jusqu’à la mi-avril sur la Côte-Nord

La Côte-Nord a reçu plus de neige en février et en mars que les normales de saison, selon Environnement Canada, qui ne prévoit pas de grand redoux jusqu’à la mi-avril au moins.

On fait aussi de l’information en format collation.

Avec les grandes accumulations de neige sur la Côte-Nord cet hiver, le météorologue pour Environnement Canada, Simon Legault, espère que ça ne va pas trop se réchauffer trop vite au début du mois d’avril.

On veut limiter les crues printanières, donc s’il peut y avoir un petit réchauffement graduel, ça va être l’idéal, et c’est ce qui semble se pointer pour le mois d’avril , dit M. Legault.

« Si l’on regarde les prochaines semaines, on ne voit pas de grandes chaleurs se présenter [sur la Côte-Nord]. Ça peut même rester frais par moment jusqu’à, je dirais, la mi-avril. » — Une citation de Simon Legault, météorologue pour Environnement Canada

La Basse-Côte-Nord a eu énormément de neige tout au long de l’hiver, ce qui explique les accumulations importantes à Blanc-Sablon (archives). Photo : Gracieuseté de Ken Martin

Il estime que les dernières semaines du mois d’avril pourraient être plus proches des normales de saison. On va prendre ça semaine par semaine, mais on ne voit pas de grand réchauffement immédiat , ajoute-t-il.

Selon Simon Legault, l’hiver a débuté plus tard cette saison, comparativement à plusieurs autres années. On dirait qu’on va avoir un début lent aussi pour le printemps. [...] On est vraiment dans le mode hiver encore , note-t-il.

À écouter : Entrevue de Simon Legault à l'émission Bonjour la Côte

Pour les premiers jours du mois d’avril, le météorologue prévoit une semaine très calme .

Il explique qu’une portion de soleil assez intéressante pourra aider à faire fondre une partie de la neige [...], mais que possiblement vers la fin de la semaine prochaine une nouvelle bordée de neige pourrait s’abattre sur la Côte-Nord.

M. Legault rappelle toutefois qu’au mois d’avril, on parle d’une quarantaine de centimètres en moyenne qui tombe sur la Côte-Nord. C’est normal d’avoir de la neige en avril , mentionne-t-il.

Le météorologue prévoit que les Nord-Côtiers pourront profiter d’un mois de mai plus proche des normales saisonnières, voire par certains moments avec des températures plus élevées qu’à l’habitude.