Un périple multiculturel pour 17 futurs policiers du Collège d’Alma

Du 7 au 10 avril, les futurs agents de la paix parcourront 1000 kilomètres afin de participer à cette aventure humaine qui leur permettra d’observer différents milieux, de comprendre certains aspects et d’enrichir leurs aptitudes sociales.

Le projet nommé Inter-Action, mis en place l'an dernier, sera aussi l’occasion, pour les étudiants, de poser un regard critique sur leurs propres a priori et préjugés. Ils amorceront leur périple dans la communauté jeannoise de Mashteuiatsh, où ils dormiront dans des tentes autochtones.

Le groupe se rendra aussi à Montréal pour se familiariser avec le travail policier dans une grande ville. La visite d’un centre d’injection supervisée, des discussions avec des intervenants en toxicomanie et la participation à un rallye multiculturel sont quelques-unes des activités au programme.

La relève policière ira également à Québec, où elle sera encadrée par des policiers de la capitale qui lui feront notamment découvrir des méthodes d’intervention en santé mentale et en itinérance.