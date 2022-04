Gardez le masque, pressent des médecins hygiénistes en Ontario

Même si le masque n'est plus obligatoire dans les lieux publics en Ontario, des chefs locaux de la santé publique recommandent fortement à leurs résidents de continuer à le porter face à une possible sixième vague.

À Ottawa, la médecin hygiéniste, la Dre Vera Etches, note que la charge virale de la COVID-­19 dans les eaux usées est très élevée et à la hausse, tout comme le taux de positivité des tests de dépistage .

Même son de cloche de la part du chef de la santé publique à Peterborough. Le Dr Thomas Piggott affirme sur Twitter que le risque de contracter le coronavirus est élevé actuellement.

Continuez à porter un masque pour le moment , dit-il.

Le Dr Piggott a épinglé le tweet suivant dans son compte : J'ai fait du saut à l'élastique, j'ai caressé un guépard, j'ai gravi le plus haut volcan en activité au monde. Faites-moi confiance : je continue à porter un masque non pas parce que je suis un peureux, mais parce que je veux me protéger et protéger les plus vulnérables autour de moi.

Le médecin hygiéniste de la région de Durham, le Dr Robert Kyle, presse lui aussi ses résidents à garder leur couvre-visage. La COVID-19 est toujours bien présente et elle se propage dans notre communauté , dit-il.

À Toronto, le bureau de santé publique indique qu'il incite les résidents à choisir de porter un masque, particulièrement à l'intérieur pour se protéger et protéger les autres, alors que la COVID-19 continue à circuler dans la communauté .

Nombre d'experts affirment que l'Ontario est en pleine sixième vague, accusant le gouvernement Ford d'avoir abandonné le masque trop rapidement.

Pour leur part, les progressistes-conservateurs répètent que le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr Kieran Moore, avait prévu une hausse des infections avec la réouverture, assurant que les hôpitaux ont les ressources nécessaires pour y faire face.

Des élections auront lieu en juin en Ontario.