C’est parti pour la Classique du Printemps à Sept-Îles

Pour une douzième année, le tournoi réunira 32 équipes, formées de joueurs amateurs. Celles-ci viennent autre autres d'Havre-St-Pierre, Port-Cartier, Mingan et Schefferville.

Pendant quatre jours, des équipes vont s’affronter dans les arénas Guy-Carbonneau et Conrad-Parent, le tout dans un climat festif , selon l'organiseur de l'événement, Bobby Vachon.

Il explique que les organisateurs du tournoi ont dû travailler rapidement en raison du contexte de déconfinement.

On était stand-by, parce qu'on ne savait pas si la saison de hockey était terminée. On a eu le OK de la santé publique et de la Ville de Sept-Îles environ un mois et demi avant le tournoi, donc on a tout mis en branle.

Les équipes sont catégorisées selon leur niveau de jeu, soit Amicale A, Amicale B, Intermédiaire ou 40 ans et plus.

Bobby Vachon rappelle quand dans les arénas les mesures sanitaires habituelles sont en vigueur, comme le port du masque et la distanciation physique.