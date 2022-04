Le quasi centenaire salon de barbier Victoria Barber Shop à Ottawa, où l’on coupe discrètement les cheveux et rase la barbe de certains des citoyens les plus remarquables de la capitale fédérale, vend l’une de ses chaises les plus célèbres.

On fait aussi de l’information en format collation.

La chaise sur laquelle se sont assis d’anciens premiers ministres, des juges de la Cour suprême et même des légendes du hockey, le temps d’une coupe, est à vendre pour la somme de 1000 dollars.

Robin Séguin compare sa chaise sur laquelle se sont assises beaucoup de personnes connues à « une voiture classique, parce qu’elle a du chrome, de la céramique et du cuir. Elle a une bonne sensation solide ». Photo : Radio-Canada / Alistair Steele

Avec son cuir fissuré et son repose-pieds corrodé, ce prix de vente peut sembler un peu cher pour cet item en particulier. Toutefois, pour la propriétaire du salon, Robin Séguin, il ne s’agit pas là d’une simple chaise de barbier ordinaire.

« Beaucoup de gens disent : "ce n’est qu’une chaise". Non, ce n’est pas seulement une chaise. C’est un élément de l’histoire du Canada – plus ou moins. Je veux dire, beaucoup de gens célèbres se sont assis là-dessus. » — Une citation de Robin Séguin, propriétaire du salon de barbier Victoria Barber Shop à Ottawa

Pour prouver son point de vue, Robin Séguin a attaché une pancarte à l’arrière de la chaise célèbre énumérant certaines des célébrités locales qui s’y sont assises.

Parmi les noms qui s’y retrouvent, il y a celui de l’ancien sénateur et hockeyeur intronisé au Temple de la renommée du hockey, Frank Mahovlich; du député et ancien astronaute Marc Garneau; de l’ancien premier ministre du Canada Paul Martin; et du juge de la Cour suprême du Canada Russell Brown, pour n’en nommer que quelques-uns.

Parmi les photos accrochées au mur du salon Victoria Barber Shop d’Ottawa, il y a celle d’un ancien sénateur et grand joueur de hockey, Frank Mahovlich, assis sur l’une des chaises originales du salon. Photo : Radio-Canada / Alistair Steele

On ne sait jamais, lorsqu’ils entrent ici, qui ils sont , lance Robin Séguin, se souvenant d’un autre juge de la Cour suprême qui se promenait en shorts et en sandales de plage. Elle n’a découvert son identité que plus tard.

Dissimulé au bas d’un demi-escalier près du coin des rues O’Connor et Wellington, le salon Victoria Barber Shop a ouvert ses portes pour la première fois en 1924 pour servir les militaires.

En raison de son emplacement de choix et de son atmosphère peu flatteuse, le salon est devenu une destination de prédilection pour les politiciens d’Ottawa, à la recherche d’une coupe de cheveux et d’une demi-heure de paix.

Le salon Victoria Barber a ouvert ses portes en 1924 au même endroit où il est actuellement situé sur la rue O’Connor. Photo : Radio-Canada / Alistair Steele

Nous le gardons [le salon] à l’ancienne. Il n’y a pas de musique forte. Ce n’est pas une ambiance de fête , soutient Robin Séguin, qui s’est jointe au salon il y a environ quatre ans et demi, et qui en est devenue l’unique propriétaire l’an dernier.

Il n’y a pas de commérages. Ce que vous dites ici et ce que vous voyez ici, quand vous partez d’ici, vous le laissez ici , poursuit-elle.

Robin Séguin rase la nuque d’un client avec un rasoir droit. Elle dit que ses clients apprécient l’ambiance tranquille et le service à l’ancienne offert par le salon. Photo : Radio-Canada / Alistair Steele

Cela ne veut pas dire que ses clients, y compris certains des illustres noms indiqués sur l’affiche attachée à la chaise célèbre , ne se confient pas à elle. Cela signifie simplement que ce qui se passe dans le fauteuil reste dans le fauteuil.

C’est un cadre intime. Vous êtes face à face avec votre barbier, et la plupart des hommes savent qu’ils n’ont besoin que de trois choses dans leur vie : une bonne femme, un bon barbier et un bon barman , blague la propriétaire. Je sais des choses sur la vie de ces gens , ajoute-t-elle.

Ses clients sont farouchement fidèles. L’un d’eux vient à la boutique depuis 67 ans. Je suis assis dans ces chaises depuis 50 ans , confie un autre client assis sur l’une des chaises au moment de la visite de CBC au salon, mercredi.

Parmi les photos de Canadiens célèbres qui se sont fait couper les cheveux à son salon, Robin Séguin a ajouté une photo (au centre) de la récente manifestation qui a paralysé le centre-ville d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / Alistair Steele

Lorsque Robin Séguin a appris que le propriétaire de l’immeuble, Services publics et Approvisionnement Canada, s’apprêtait à refaire le plancher du salon, il s'agissait pour elle d’une bonne occasion de décharger au moins l’une de ses trois chaises.

Ces chaises qui datent d'il y a 66 ans ont été bien entretenues et demeurent en parfait état mécanique. Cependant, avec seulement deux barbières, il n’est plus nécessaire d’avoir une troisième chaise.

Les trois chaises du Victoria Barber Shop, achetées par un ancien propriétaire du salon en 1956, ont été fabriquées par la Theo A. Kochs Company à Chicago. Photo : Radio-Canada / Alistair Steele

Cela fait quelques années qu’une troisième chaise n’a pas été utilisée ici. On en arrive au point où soit on la recouvre, soit on la vend , explique Robin Séguin.

Elle a choisi de mettre en vente la chaise célèbre via Facebook. Depuis, certaines personnes lui ont demandé de la vendre aux enchères, où elle pourrait peut-être obtenir beaucoup plus d’argent, surtout compte tenu de son histoire unique.

D'autres lui ont fait une offre de 300 dollars, et bien sûr, j'en ris , s’exclame la propriétaire du salon.

Le salon de barbier Victoria Barber Shop de la rue O’Connor, à Ottawa, a très peu changé en près de 100 ans d'existence. Robin Séguin (à droite) croit que c’est ainsi que ses clients semblent aimer l'endroit. Photo : Radio-Canada / Alistair Steele

Si un acheteur s’intéresse à ses deux autres chaises, qui ont été achetées en même temps que la chaise célèbre , Mme Séguin s’est dit prête à les vendre aussi, à la condition que la personne qui l'achète puisse attendre qu’elle reçoive de nouvelles chaises d’un fabricant à Toronto.

Je ne cherche pas à faire de l’argent. Je cherche simplement à atteindre le seuil de rentabilité , explique-t-elle, en soulignant que de nouvelles chaises de barbier coûtent aussi environ 1000 dollars chacune. Ce serait bien d’avoir quelque chose d’un peu plus à jour dans la boutique, mais nous voulons nous en tenir à l’ancienne.

Pour ce qui est de savoir où aboutira la fameuse chaise célèbre , Robin Séguin espère simplement que sa place dans la tradition locale sera reconnue comme elle le mérite, même si elle ne se retrouve pas dans une autre boutique de coiffeur.

Je suis complètement partante pour qu’elle se retrouve dans le sous-sol d’un homme riche , dit-elle.

Avec les informations d’Alistair Steele