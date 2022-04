Moscou confirme l’ouverture d’un couloir humanitaire vendredi à Marioupol

Moscou répond ainsi à des requêtes effectuées au président russe Vladimir Poutine par le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, a-t-il ajouté.

Plus tôt en matinée, la vice-première ministre ukrainienne avait annoncé qu'un convoi de 45 autobus avait pris le chemin de la ville portuaire assiégée du Sud-Est ukrainien dans l'espoir d'en faire sortir des résidents qui y sont confinés dans des conditions extrêmement précaires.

Cette nuit, nous avons été informés par le Comité international de la Croix-Rouge que la Russie était prête à ouvrir l'accès aux convois humanitaires depuis Marioupol , en direction de la ville de Zaporijia, via Berdiansk, avait-elle déclaré Iryna Verechtchouk dans une vidéo postée sur Telegram.

Dix-sept bus sont partis depuis Zaporijia, à quelque 220 km au nord-ouest de Marioupol, a-t-elle précisé, tandis que 28 attendent encore l'autorisation de franchir un point de contrôle russe à Vassylivka, située quelques kilomètres plus au sud.

« Nous allons tout faire pour que les bus puissent entrer à Marioupol et évacuer ceux qui restent dans la ville. » — Une citation de Iryna Verechtchouk, vice-première ministre de l'Ukraine

Aucune nouvelle de ces convois n'a été communiquée depuis.

Jusqu'à présent, les civils qui ont pu quitter Marioupol, une ville qui comptait environ 400 000 habitants avant l'invasion russe, l'ont fait avec leurs propres véhicules, au péril de leur vie, puisque les précédents accords sur les évacuations n'ont pas été respectés.

Selon les autorités municipales, 170 000 civils demeurent prisonniers du siège de l'armée.

Svetlana Savchenko, une infirmière de Marioupol, devant l'immeuble à logements où elle habitait avant qu'il ne soit bombardé. Selon la municipalité, 170 000 civils sont prisonniers de la ville et y vivent dans des conditions extrêmement précaires. Photo : Reuters / ALEXANDER ERMOCHENKO

La décision du gouvernement ukrainien a été prise après que le ministère russe de la Défense eut annoncé mercredi un cessez-le-feu local en vigueur dès 10 h, heure locale (3 h, HNE), jeudi, afin qu'un couloir humanitaire vers Zaporijia puisse être ouvert.

Pour que cette opération humanitaire réussisse, nous proposons de la mener avec la participation directe de représentants du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés [HCR] et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) , a expliqué le ministère.

Le ministère russe a aussi demandé à l'armée ukrainienne d'assurer la sécurité des convois qui circuleront le long de l'itinéraire convenu pour ce couloir. Nos militaires ont confirmé qu'ils garantissaient le cessez-le-feu , a confirmé Mme Verechtchouk jeudi.

Le CICR s'est dit prêt à diriger les opérations à partir de vendredi à condition d'avoir les garanties nécessaires, selon un communiqué de l'organisation. Il est vital que ces opérations puissent avoir lieu. Les vies de dizaines de milliers de personnes à Marioupol en dépendent , a commenté l'organisation.

Nos équipes sont en route avec des équipements et du matériel médical prépositionnés pour être prêts à faciliter le passage en sécurité des civils hors de Marioupol , a confirmé l'organisation intergouvernementale dans son communiqué.

« Pour des raisons logistiques et de sécurité, nous serons prêts à prendre la tête de ces opérations de passage sécurisé demain, vendredi, à condition que toutes les parties s'accordent sur les termes exacts, y compris l'itinéraire, l'heure de début et la durée. » — Une citation de Comité international de la Croix-Rouge, dans un communiqué

Deux autres couloirs d'évacuation de civils ont été négociés pour jeudi pour les civils de Melitopol et d'Energodar, la ville où se trouve la plus grande centrale nucléaire ukrainienne. Ils doivent leur permettre de se rendre eux aussi à Zaporijia.

Marioupol est assiégée et pilonnée sans relâche par les forces russes depuis fin février. Les résidents qui ont réussi à fuir ont décrit des conditions terribles, avec des civils terrés dans des caves privés d'eau et de nourriture, et des cadavres jonchant les rues que personne n'enterre en raison des bombardements.

Les autorités municipales affirment que les bombardements et les combats ont fait au moins 5000 morts.

La ville est d'une grande importance stratégique pour Moscou, qui espère s'en emparer pour pouvoir établir une continuité territoriale entre la Crimée, territoire ukrainien qu'elle a annexé en 2014, et les républiques autoproclamées de Donetsk et Louhansk, dans le Donbass, dont elle a reconnu l'indépendance avant de déclarer la guerre.

Les Russes changent de tactique aux alentours de Kiev

Les troupes russes déployées autour de Kiev ont perdu leur capacité offensive et doivent conséquemment changer de tactique pour se concentrer dorénavant sur des attaques à longue distance, a affirmé jeudi le chef d'état-major adjoint des forces terrestres ukrainiennes.

L'ennemi a pratiquement épuisé tout son potentiel offensif, mais les forces [russes] qui demeurent autour de Kiev ne sont pas petites , a indiqué Oleksandr Gruzevich dans une allocution vidéo faisant le point sur les efforts de défense de la capitale ukrainienne.

Le reportage de Sophie Langlois Photo : Getty Images / AFP/SERGEI SUPINSKY

Le gouverneur de la région de Kiev, Oleksandr Palviuk, avait précédemment signalé des bombardements sur les villes d'Irpin et Makariv, à l'est de la capitale, ainsi que des combats à Gostomel, petite localité au nord d'Irpin où se trouve un aéroport international.

À Washington, le président Joe Biden a souligné que son administration ne détient aucune preuve que le président russe Vladimir Poutine s'apprête à retirer ses troupes des environs de Kiev. Il y a aussi des preuves qu'il renforce ses troupes dans le Donbass , a-t-il observé en conférence de presse jeudi après-midi.

« C'est une question ouverte. Va-t-il réellement faire marche arrière [à Kiev] et dire : "je vais me concentrer sur le Donbass et ne pas me préoccuper du reste du pays"? Je suis sceptique. » — Une citation de Joe Biden, président des États-Unis

Les autorités ukrainiennes ont annoncé jeudi soir que les troupes russes avaient quitté l'enceinte de la centrale nucléaire de Tchernobyl, qu'elles occupaient depuis le lancement de l'invasion de l'Ukraine, le 24 février dernier. Un haut responsable du Pentagone ayant requis l'anonymat avait auparavant affirmé que les Américains continuaient de penser qu'il s'agit d'un repositionnement . Nous n'avons absolument aucune indication que ces soldats rentrent chez eux, ou qu'ils sont écartés définitivement des combats .

Ce que nous continuons à penser, c'est que ces forces seront rééquipées et renvoyées en Ukraine [...] pour continuer le combat conformément à ce que nous pensons être leur objectif, c'est-à-dire globalement l'Est , notamment les régions séparatistes de Louhansk et Donetsk, dans le Donbass.

Mais les Ukrainiens connaissent très très bien le territoire , a-t-il ajouté, en rappelant que le conflit larvé entre les séparatistes prorusses et les forces ukrainiennes dans cette zone dure depuis huit ans. Ce n'est donc pas parce qu'ils lui donnent la priorité, qu'ils y renforcent leurs effectifs et qu'ils y mettent plus d'énergie, que ce sera facile pour eux , a-t-il prévenu. Cela pourrait présager un conflit plus long, plus prolongé.

Des Ukrainiens transportent jeudi des cadavres enveloppés dans des sacs à Irpin, en banlieue de Kiev. Photo : La Presse canadienne / AP/Efrem Lukatsky

Oleksiy Arestovych, un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a pour sa part annoncé dans une autre vidéo publiée en matinée que les attaques russes, en cours depuis maintenant cinq semaines, ont pratiquement détruit toute l'industrie de la défense du pays.

Toujours pas d'accalmie à Tchernihiv

Selon la chargée des droits de la personne auprès du Parlement ukrainien, une personne a été tuée et quatre autres ont été grièvement blessées dans des tirs russes sur un convoi de cinq autobus amenant des volontaires vers la ville assiégée de Tchernihiv, dans le nord du pays.

Lioudmyla Denissova a accusé les troupes russes de ne pas laisser la moindre possibilité d'évacuer les civils de Tchernihiv assiégée, en laissant des dizaines de milliers de civils sans nourriture, sans eau, sans chauffage dans cette municipalité du nord.

Après Marioupol, Tchernihiv, qui comptait 280 000 habitants avant la guerre, est la ville la plus durement frappée par les bombardements russes. Le maire de la ville, Vladyslav Atrochenko, a indiqué mardi que 350 personnes y ont été tuées depuis plus d'un mois, des civils pour la plupart.

La Russie avait promis mardi de réduire « radicalement » ses opérations militaires  (Nouvelle fenêtre) en direction de Kiev et Tchernihiv, après des pourparlers russo-ukrainiens à Istanbul. Le lendemain, la municipalité a plutôt rapporté que les bombardements s'étaient poursuivis.

« L'ennemi se déplace sur le territoire de la région de Tchernihiv. Peut-on appeler ça un retrait des troupes? Je ne suis pas sûr. Au minimum, c'est un regroupement. Nous ne devons pas baisser la garde. » — Une citation de Viatcheslav Tchaous, gouverneur de la région de Tchernihiv

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a poursuivi sa tournée des parlements de pays alliés de l'Ukraine jeudi. Il s'est adressé coup sur coup aux élus australiens (notre photo), néerlandais et belges, pour leur demander d'accroître leur aide pour son pays. Photo : Reuters / AAP Image/Lukas Coch

Dans la nuit de mercredi à jeudi, une frappe de missiles russes sur le site militaire de la région centrale de Dnipro, dans le centre du pays, a aussi détruit deux bâtiments, dont un dépôt de carburant, selon le gouverneur régional Valentyn Reznichenko. L'attaque a fait deux morts et cinq blessés, selon lui.

Le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Sinegoubov, a pour sa part rapporté des bombardements massifs à Dergatchi, une banlieue nord de Kharkiv, qui ont fait un mort et trois blessés. Des combats acharnés et des bombardements se poursuivent aussi à Izioum, le point le plus disputé de la région, a-t-il indiqué sur Telegram.

L'armée russe a aussi bombardé dans la nuit la région de Donetsk, dans le Donbass, parfois avec des bombes au phosphore, a dénoncé le chef de l'administration militaire de la région de Donetsk, Pavel Kyrylenko. Deux enfants sont morts à la suite de frappes dans la région voisine de Louhansk, selon les services d'urgence.

Ces informations sur les victimes et sur l'utilisation de bombes au phosphore ne peuvent être vérifiées de source indépendante.