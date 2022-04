Grippe aviaire en Amérique du Nord : Wildlife Haven isole ses oiseaux par précaution

On fait aussi de l’information en format collation.

Des cas de la souche de la grippe aviaire hautement pathogène H5N1 ont été signalés dans le sud de l'Ontario, au Dakota du Nord et au Minnesota ces dernières semaines.

Bien que le virus infecte rarement les humains, il peut rendre les oiseaux très malades.

En raison de ces cas, le centre, situé à 30 kilomètres au sud de Winnipeg, prend des précautions supplémentaires, par exemple en séparant les oiseaux sauvages entrants de ses oiseaux ambassadeurs qui vivent au centre, indique sa directrice, Zoe Nakata.

Nous avons décidé de les retirer de tous nos programmes d'éducation. Nous ne les emmenons même plus dans notre cour ou dans notre centre d'accueil , explique-t-elle.

Le virus se manifeste de différentes manières chez les oiseaux, allant de la toux et des éternuements à certains symptômes neurologiques tels qu'un comportement incohérent.

Aucun cas détecté au Manitoba

Zoe Nakata affirme que le centre de réhabilitation Wildlife Haven accueille toujours des oiseaux blessés et d'autres animaux, mais elle demande aux gens d'appeler à l'avance.

Au centre Fort Whyte Alive, à Winnipeg, le personnel ne teste pas les oiseaux pour voir s'ils sont porteurs du virus, mais il les surveille de près.

La responsable de la communication du centre, Carolyn Townend, souligne que l’établissement a une population d'oies urbaines importante et des oiseaux migrateurs qui traversent les voies de migration du sud et de l'est.

Un porte-parole de la province affirme qu'aucun cas de grippe aviaire, de sous-type H5N1, n'a été signalé chez les oiseaux sauvages, ni parmi la volaille commerciale et non commerciale au Manitoba jusqu'à présent cette année.

Cependant, le bureau vétérinaire en chef de la province continue de surveiller les cas dans les autres provinces. Il a déjà fourni un plan provincial de lutte contre la grippe aviaire pour examen à l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Avec les informations de Janice Grant