Un premier cabinet d’avocats spécialisé en droit du travail ouvre à Chicoutimi

Le rez-de-chaussée du bâtiment historique est déjà occupé par la Maison Jacynthe. Les planchers supérieurs accueillaient jusqu’à récemment l’entreprise spécialisée en jeux d’évasion Escaparium, déménagée ailleurs au centre-ville.

Le cabinet Trembay Parent souhaitait élire domicile non loin du palais de justice de Chicoutimi.

Une opportunité s’est présentée dans ce superbe bâtiment. On a eu la chance d’avoir ces locaux qui sont magnifiques, mais aussi la chance d’avoir un entrepreneur qui était disponible pour faire des travaux, parce qu’on s’entend qu’avec Escaparium les locaux étaient un peu exigus , a commenté l’un des associés, l’avocat Pierre Parent, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

La plupart des avocats de Tremblay Parent oeuvraient chez Cain Lamarre

C’est une équipe d’avocats et d’avocates, d’adjointes, qui travaillaient ensemble depuis de nombreuses années et qui avaient le goût d’avoir un véhicule différent, de passer d’une très grosse structure, d’un cabinet qui compte plusieurs places d’affaires, près de 250 avocats, à un cabinet spécialisé. Une petite équipe strictement en droit du travail et dans un cabinet de beaucoup plus petite taille , a expliqué Pierre Parent, spécialisé en droit du travail depuis 23 ans.

Un secteur en croissance

Les besoins en droit du travail et les dossiers inhérents à la santé et à la sécurité connaissent une hausse importante depuis quelques années, particulièrement depuis l’avènement de la pandémie de COVID-19.

Dans les dernières années, on a accompagné nos clients dans des enjeux nouveaux, notamment la COVID, la gestion de la pandémie, de la santé et de la sécurité au travail, la pénurie de main-d’œuvre, qui amène des défis dans la gestion de main-d’œuvre et la négociation des conventions collectives , dit Pierre Parent.

L’avocat remarque aussi que certaines organisations recherchent des services précis, ce qui crée une demande dans ce secteur du droit.

Le client recherche l’avocate ou l’avocat spécialisé pour le problème qu’il a , ajoute-t-il, en précisant que son cabinet représente exclusivement les employeurs, des PME aux grandes entreprises.

Une équipe de huit personnes forme le cabinet Tremblay Parent.