Les musulmans insulaires sont prêts pour le ramadan

Cette année, cela va être quand même spécial parce que l'on va avoir des activités. Par exemple tous les soirs il va y avoir un souper pour la rupture du jeûne , explique Zain Essaigher, un porte-parole de la Société musulmane de l'Île-du-Prince-Édouard.

Un ramadan spécial, car après deux ans de pandémie, les musulmans insulaires vont pouvoir de nouveau se rassembler et reprendre leurs activités habituelles. Au programme, le souper pour la rupture du jeune, la prière du soir, ou encore la collecte et la distribution de nourriture pour les plus démunis.

« Nous sommes excités. La pandémie est terminée. On a hâte de se rassembler. » — Une citation de Najam Chishti, président de la Société musulmane de l'Île-du-Prince-Édouard

Zain Esseghaier et Najam Chishti, membres de la Société musulmane de l'île, devant la mosquée Masjid Dar As-Salam à Charlottetown. Photo : CBC / Laura Meader

Une mosquée deux fois plus grande

La fin de la pandémie coïncide aussi avec la fin des travaux de la mosquée de Charlottetown. La superficie a été doublée afin d'accueillir plus de fidèles, et de proposer plus d'activités.

« La fin de la pandémie et l'agrandissement de la mosquée marquent un nouveau départ pour la communauté. Cela va nous permettre de faire plus d'activités communautaires. » — Une citation de Zain Essaigher, un porte-parole de la communauté musulmane

La mosquée de Charlottetown pourra accueillir près de 500 fidèles en permanence. Photo : Julien Lecacheur

Car la communauté ne cesse de grandir à l'Île-du-Prince-Édouard.

Alors qu'il n'y avait que quelques dizaines de fidèles en 2012 lors de son ouverture, on compte maintenant plus de 1000 personnes au sein de cette communauté.

Les membres ont d'ailleurs financé les rénovations des lieux estimés à 400 000 dollars.

Ces travaux permettront l'accueil de plus de fidèles, l'organisation de repas et de cours d'Islam pour les plus jeunes. Les rites funéraires pourront aussi être complètement réalisés au sein de la mosquée et non plus en partie à l'hôpital Queen Elizabeth de Charlottetown comme par le passé.

L'agrandissement était donc indispensable selon Zain Essaigher. On pourrait avoir jusqu'à 500 personnes [à la fois], ce qui est bien parce que durant la prière de l'Aïd, à la fin du mois de ramadan, c'est la que l'on a peut être le plus grand nombre de gens qui viennent à la mosquée pour célébrer la fin du ramadan .

Mais aussi pour retenir les musulmans dans la province selon Najam Chishti.

« Il y a 10 ans, les musulmans arrivaient, après un an ou deux, ils partaient, car il n'y avait pas de mosquée, maintenant avec ce lieu, ils restent. » — Une citation de Najam Chisti, président, société musulmane de l'Île-du-Prince-Édouard.

Des prières, des repas, des leçons d'Islam seront réalisés dans le sous-sol de la mosquée de Charlottetown. Photo : Julien Lecacheur

Le ramadan débute samedi et se déroule jusqu'au 2 mai.