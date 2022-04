Vaccination dans des stations de métro à Toronto

On fait aussi de l’information en format collation.

Il s'agit des stations Sheppard West, Islington, Jane, Sheppard-Yonge, St. Clair West, Bathurst, Kennedy, Warden et York University.

Il est possible de s'y faire vacciner de midi à 19 h.

La vaccination se poursuivra à ces stations jusqu'au 3 avril et du 7 au 10 avril.

Il y aura également un kiosque de vaccination à la station Union lundi prochain de 11 h à 18 h.

Aucun rendez-vous ni paiement ne sont nécessaires pour se faire vacciner dans une station de métro. Ces kiosques éphémères offrent à la fois les vaccins de Pfizer et de Moderna, et ce, pour la première, deuxième et troisième doses.