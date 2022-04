Un conseiller réprimandé pour avoir demandé à une femme de lui envoyer sa photo

On fait aussi de l’information en format collation.

La citoyenne Jessica Forgeron, qui vivait à Amherst, voulait retourner s’établir dans sa région natale, le Cap-Breton. Elle était inscrite sur une liste d’attente du logement social. On lui a conseillé de demander l’aide de Michael Diggdon.

Mme Forgeron explique qu’elle l’a contacté par message texte et qu’au lieu de l’aider il lui a demandé de lui envoyer une photographie. Elle lui a donc envoyé une photo de sa voiture. Il a répliqué qu’il voulait plutôt une photo d'elle-même.

Elle dit qu’elle a insisté pour avoir de l’aide pour sa demande de logement social, mais qu’il a cessé de lui répondre.

Une longue relation, selon le conseiller Diggdon

Michael Diggdon reconnaît les faits. Il affirme que Mme Forgeron et lui-même se connaissent depuis une dizaine d’années. Son erreur, selon lui, était d’avoir envoyé des messages texte personnels tandis qu’il exerçait ses fonctions publiques.

J’ai envoyé un texte de la salle du conseil à quelqu’un. Nous avons une relation depuis plus de dix ans. Elle ressent que cette fois-ci c’était inapproprié. [...] Pendant les dix dernières années, ce ne l’était pas, mais cette fois-ci ce l’était , explique Michael Diggdon.

Il ajoute que sa vie personnelle est entraînée dans sa vie de conseiller municipal. C’est malheureux parce que tout le monde qui me connaît sait que je me consacre à la communauté , dit-il.

Ce n’était jamais approprié, réplique Mme Forgeron

Jessica Forgeron précise que M. Diggdon était autrefois marié à une membre de sa famille. Leurs pères respectifs ont aussi été des associés en affaires. C’est pourquoi on lui a conseillé de s’adresser à lui pour obtenir de l’aide.

Jessica Forgeron affirme que Michael Diggdon était autrefois marié à une membre de sa famille. Photo : Gracieuseté : Jessica Forgeron

Elle a songé à porter plainte à la police, mais on lui a dit que cette dernière ne pouvait pas faire grand-chose dans ce cas. Elle estime qu’en parler publiquement est le meilleur moyen de s’opposer à ce genre de choses.

Elle ajoute que M. Diggdon fait erreur quand il dit que c’était approprié durant les dix dernières années. Ce n’était jamais OK , souligne-t-elle.

Un mois de suspension

La préfète du comté de Richmond, Amanda Mombourquette, explique que la municipalité a reçu une plainte et effectué une enquête.

Amanda Mombourquette, préfète du comté de Richmond (archives). Photo : Radio-Canada / Brittany Wentzell

L’enquête a conclu que M. Diggdon n’a pas respecté les normes élevées de moralité, d’intégrité et de professionnalisme du code d’éthique avec une membre du public, précise Mme Mombourquette.

Par conséquent, le conseiller Diggdon se voit interdire de participer aux réunions des comités et du conseil municipal en avril. Il doit aussi rédiger une lettre d’excuses pour Mme Forgeron et suivre une formation. Sa rémunération n’est toutefois pas touchée et il peut toujours représenter ses électeurs.

Le code d’éthique permet au conseil municipal de discipliner ses membres, mais il ne lui donne pas l’autorité de radier des élus, explique Mme Mombourquette.

Michael Diggdon dit qu’il va respecter les mesures disciplinaires qui lui sont imposées et qu’il les juge plutôt sévères.

Jessica Forgeron qualifie ces mesures de simple tape sur la main , mais elle dit être soulagée parce que quelqu’un l’a écoutée et a agi.