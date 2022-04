Transport scolaire annulé dans plusieurs secteurs en raison des conditions routières

On fait aussi de l’information en format collation.

Le transport est aussi annulé à Timmins, Foyelet et Gogama.

Les services de transports d'Algoma et Huron-Superior ont quant à eux annulé les transports pour les secteurs d'Echo Bay, Bruce Mines et Thessalon, de même que pour les communautés de Wawa, White River, Dubreuilville et Chapleau.

Les écoles demeurent ouvertes, sauf à Elk Lake, Temagami et Kearns.

Des avertissements de pluie verglaçante ou de tempête hivernale sont en vigueur dans presque tout le Nord-Est ontarien.

Ailleurs dans le Nord, certains trajets d'autobus sont annulés en raison d'un manque de chauffeurs, notamment à Thunder Bay.