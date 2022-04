Les précipitations ont des répercussions sur les routes et le transport scolaire

La pluie verglaçante cause bien des ennuis sur les routes et les chemins de l’Abitibi-Témiscamingue.

La chaussée est glacée ou enneigée ce jeudi. Ces conditions météorologiques ont des répercussions sur le transport scolaire.

En raison des conditions routières, le transport scolaire est annulé toute la journée en ce qui concerne les écoles des CSS Lac-Témiscamingue, Harricana, Rouyn-Noranda et Lac-Abitibi. La décision touche également l'école Beauvalois du Centre de services scolaire de la Baie-James.

Le CSS de Rouyn-Noranda précise que les cours des formations générale et professionnelle sont offerts selon l'horaire habituel.

Les écoles et les services de garde sont ouverts.

Au Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois, le transport scolaire avait été retardé de 4 heures. Il reprendra normalement, mais le passage des autobus pourrait être en retard sur certains circuits.

Planifier les déplacements

La prudence est de mise sur les routes de l’Abitibi-Témiscamingue en raison des précipitations de pluie verglaçante ou de neige au cours des dernières heures. Des sorties de route ont été signalées dans la région.

Ce sont les derniers soubresauts de l’hiver malheureusement, alors ce n’est pas vraiment de la neige. On a reçu toutes sortes de précipitations au courant des dernières heures. On peut dire que les chaussées sont glacées. Par contre, on peut se dire que la visibilité est plutôt bonne à certains endroits. Toutes les équipes sont à l’oeuvre pour soit faire de l'épandage de sel de déglaçage ou encore d’abrasif , explique la relationniste et porte-parole à la direction générale des communications au ministère des Transports, Émilie Lord.

Elle invite les automobilistes à vérifier les conditions routières signalées sur Québec 511.

Garder une distance sécuritaire avec les voitures qui sont autour de nous. Évidemment, allumer ses phares. Ce n’est pas parce que c’est en mode automatique que nécessairement ça fonctionne avec le lever du jour. De déglacer toutes les vitres autour de sa voiture, parce qu’on sait, souvent un petit verglas ou encore avec un peu de glace ou de neige, ça colle dans les vitres [et] souvent [sur] le toit aussi qu’on oublie et qui finit par se ramasser sur la lunette arrière , rappelle-t-elle.

Des pannes d’électricité ont aussi touché des clients d'Hydro-Québec au Témiscamingue et dans la Vallée-de-l’Or.

Un avertissement de pluie verglaçante est publié par Environnement Canada. Selon les prévisions, la neige devrait remplacer la pluie au cours de la nuit prochaine.