Le film Into the Weeds de Jennifer Baichwal en ouverture du festival Hot Docs

Les organisateurs ont annoncé que la série de documentaires sera lancée avec Into the Weeds, au sujet d’un ancien jardinier qui s'est attaqué à une multinationale agrochimique après avoir reçu un diagnostic de cancer en phase terminale. C'est la deuxième fois qu’un documentaire de Mme Baichwal sera présenté en ouverture du festival, après Act of God en 2009.

Cette année, 226 documentaires provenant de 63 pays seront présentés dans 15 programmes, sur des thèmes allant de la justice sociale à l'identité personnelle.

La pandémie a déplacé les deux dernières éditions en ligne. Cette année, un festival hybride est prévu du 28 avril au 8 mai à Toronto.

Les spectateurs de tout le Canada pourront regarder les titres en diffusion en continu via la plateforme en ligne Hot Docs at Home.

Le directeur de la programmation, Shane Smith, vante les mérites d'un programme qui suscitera de l'enthousiasme, de l’inspiration et, dans certains cas, de l'indignation .

Cela fait près de trois ans que nous n'avons pas organisé de festival en personne, et nous sommes ravis de pouvoir présenter ces histoires exceptionnelles et franches dans les cinémas de Toronto, et en ligne dans tout le Canada , a déclaré M. Smith mercredi dans un communiqué.

Parmi les autres titres du festival Hot Docs figure Navalny, du réalisateur torontois Daniel Roher. Il fera partie de la série Big Ideas, où Dasha Navalny, fille du leader de l'opposition russe emprisonné Alexei Navalny, devrait discuter du film.

Les autres participants à la série de conversations sont les membres de la troupe comique The Kids In The Hall, qui discuteront d'un film déjà annoncé du réalisateur Reg Harkema, ainsi que la militante et cinéaste américaine Abigail Disney et la réalisatrice Kathleen Hughes du film déjà annoncé The American Dream and Other Fairy Tales.

Un programme rétrospectif rendra hommage au documentariste indien Anand Patwardhan et à ses films, notamment Father, Son and Holy War de 1994 et Reason de 2018.

Avec les informations de La Presse canadienne