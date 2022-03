Les 40 e Rendez-vous Québec Cinéma (RVQC) se dérouleront du 20 au 30 avril, en présentiel et en ligne, avec 300 films projetés en salle, à Montréal. Un festival qui rendra hommage à Jean-Marc Vallée et qui s’ouvrira sur Noémie dit oui, un film réalisé par Geneviève Albert et porté à l’écran par Kelly Depeault dans une volonté de mettre le cinéma féminin en avant.

Ça va être enfin une vraie édition, en présentiel, se réjouit Olivier Bilodeau, directeur de la programmation des RVQC. On s’appelle les Rendez-vous Québec Cinéma. Le mot rendez-vous implique qu’on se voit physiquement.

Ce festival sera dédié au cinéaste Jean-Marc Vallée, décédé à Noël dernier. Une soirée en présence de sa famille se tiendra à la Buvette de la Cinémathèque québécoise et un Hommage original à Jean-Marc Vallée sera organisé par la Ligue nationale d’improvisation (LNI), l’improvisation ayant tenu une grande place dans le style de réalisation adopté par Jean-Marc Vallée.

Cet hommage, auquel participeront Salomé Corbo ou encore François-Étienne Paré, vise à utiliser l’improvisation théâtrale pour se replonger dans l’univers créatif du réalisateur trop tôt disparu.

Jean-Marc Vallée et quelques autres sont vraiment l’incarnation du talent québécois qui s’est exporté. Il est vraiment un exemple de ce qu’il y a de meilleur ici, en cinéma , explique Olivier Bilodeau.

On a pas à rougir comparé aux autres pays, Jean-Marc en était la preuve, ajoute-t-il. Il fallait qu’on marque l’importance qu’il a eue dans notre cinématographie en lui dédiant cette édition.

Noémie dit oui, de Geneviève Albert, pour ouvrir le bal

En soirée d’ouverture, les RVQC présenteront Noémie dit oui, le premier long métrage de la réalisatrice et scénariste Geneviève Albert. Un film inédit qui met en vedette Kelly Depeault, désignée révélation de l’année au Gala Québec Cinéma, en juin dernier.

On a du retard en matière de cinéma féminin, on ne se le cachera pas , indique Olivier Bilodeau.

On voulait montrer que l’avenir appartient aussi aux femmes avec un film de femme porté par une femme à l’écran, on voulait donner cette couleur-là à notre 40e édition.

Kelly Depeault dans « Noémie dit oui », de Geneviève Albert Photo : Rendez-vous Québec Cinéma

Geneviève Albert, dont le long métrage sera aussi présenté par les RVQC dans cinq autres villes du Québec, estime que c’est un grand honneur de voir son film ouvrir un festival qu’elle suit depuis qu’elle a commencé ses études en cinéma.

Elle se félicite également de voir les progrès en faveur de la parité réalisés ces dernières années dans le cinéma québécois. Des gens perçoivent les quotas comme un mal nécessaire, dit-elle. Moi, j’aimerais instaurer l’idée que c’est un bien nécessaire, parce que le fait que le cinéma soit porté par des hommes et des femmes va bénéficier à tous et à toutes.

« La pluralité des regards est fondamentale. » — Une citation de Geneviève Albert, réalisatrice et scénariste

Des films en première

Le public pourra aussi découvrir d’autres films en primeur, comme Très belle journée, de Patrice Laliberté, qui met en vedette Sarah-Jeanne Labrosse, Marc-André Grondin ou encore Marc Beaupré; Inès, réalisé par Renée Beaulieu et interprété entre autres par Rosalie Bonenfant et Roy Dupuis, et Les tricheurs, de Louis Godbout. Ce dernier film, qui met notamment à l’écran Christine Beaulieu, Benoît Gouin et Alexandre Goyette, clôturera les RVCQ le 30 avril.

Christine Beaulieu dans le film « Les tricheurs », de Louis Godbout Photo : Rendez-vous Québec Cinéma

Plusieurs des 34 documentaires projetés seront aussi proposés en première, dont Hommage au sénateur Murray Sinclair, d’Alanis Obomsawin, et Humus, de Caroline Poliquin.

À ces œuvres, s’ajoutent des films et des documentaires déjà lancés, mais qu’il sera possible de (re)voir en salle et en ligne lors des RVQC : Dune, Maria Chapdelaine, L’arracheuse de temps, Bootlegger, Les oiseaux ivres, Dehors Serge dehors, Dans l’ombre du Star Wars kid, …

Des hommages seront aussi rendus au producteur Rock Demers, au documentariste Danic Champoux et au cinéaste Jean-Claude Lord, qui nous ont quittés.

Du côté des courts métrages, 217 œuvres seront présentées, dont deux courts métrages ayant été un temps dans la course aux Oscars : Frimas, de Marianne Farley, et Les grandes claques, d’Annie St-Pierre.

Quant aux cinéphiles mélomanes, ils et elles pourront aussi visionner les documentaires Les cowboys fringants : L’Amérique pleure – Le film et Charlebois à Ducharme, ainsi que le long métrage inspiré par Céline Dion Aline, de Valérie Lemercier

Pour marquer les 40 ans du festival, 40 œuvres cinématographiques, telles que Pauline Julien, intime et politique et Il pleuvait des oiseaux, seront regroupées dans une section Rendez-vous Québec Cinéma sur la plateforme ICI Tou.tv Extra.

Les billets pour les RVQC sont en vente sur le site du festival  (Nouvelle fenêtre) . Le passeport pour accéder à la programmation en ligne coûte 40 dollars.

