Ryan Straschnitzki subira une opération pour améliorer son dispositif vertébral

L’ancien joueur des Broncos de Humboldt Ryan Straschnitzki, paralysé dans un accident d'autocar en avril 2018, subira une intervention chirurgicale qui pourrait changer sa vie. L'opération vise à améliorer le fonctionnement du dispositif vertébral implanté dans sa colonne il y a plus de deux ans.

Ryan Straschnitzki est atteint d’une lésion de la moelle épinière qui le prive de l’usage de son corps, de la poitrine jusqu’aux pieds, après qu'un camion semi-remorque ait heurté l’autocar transportant son équipe de la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan, les Broncos de Humboldt.

Seize personnes ont été tuées et 13 autres ont été blessées.

En 2019, il s'est fait implanter un stimulateur épidural dans sa colonne vertébrale en Thaïlande.

L'appareil, qui ressemble à un téléphone intelligent, envoie des courants électriques à la moelle épinière pour tenter de stimuler les nerfs et de faire bouger les membres.

Âgé aujourd’hui de 22 ans, Ryan Straschnitzki subira cette semaine une intervention chirurgicale à Calgary pour reprogrammer les stimulateurs épiduraux dans sa colonne vertébrale.

Cette fois-ci, c’est une mise à niveau complète qui est prévue, avec la cartographie de l'interaction complexe entre les nerfs et les muscles. La procédure a été retardée de deux ans en raison de la pandémie de COVID-19.

Je suis simplement heureux qu'ils aient finalement réussi. Il s'agit de trouver de nouvelles choses qui fonctionnent, parce qu'avec le temps, le corps s'adapte à certaines stimulations , a déclaré Ryan Straschnitzki.

« C'est incroyable. J'ai été capable de garder mon corps et mes jambes en bonne santé pour bénéficier de la chance de pouvoir marcher à nouveau. » — Une citation de Ryan Straschnitzki, ancien joueur des Broncos de Humboldt

Parfois, lorsque le stimulateur est réglé à un certain niveau, je peux le sentir vibrer et serrer mon corps de façon puissante, et parfois je ne sens rien du tout, alors il s'agit de trouver le juste milieu , explique-t-il.

Depuis son retour de Thaïlande, Ryan Straschnitzki est capable de se tenir debout tout seul et de faire quelques pas avec une marchette.

Ryan Straschnitzki, survivant de l'accident d'autocar des Broncos de Humboldt, assiste à une séance de physiothérapie à Calgary. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

La technologie a encore du chemin à faire

Le Dr Nasir Majeed a fait le voyage de Bangkok pour superviser l'intervention. Il est directeur médical et responsable de la recherche chez Verita Neuro, qui fournit mondialement des traitements des lésions de la moelle épinière. Le Dr Majeed faisait partie de l'équipe médicale qui a installé le stimulateur original de Ryan Straschnitzki. Il affirme que ce perfectionnement permettra le bon fonctionnement des programmes.

Peut-être pas en partant de zéro, nuance-t-il, mais plutôt en apportant des modifications susceptibles d'améliorer les fonctions des patients .

Le Dr Nasir Majeed a indiqué que son équipe formera également les membres du centre de rééducation neurologique et de traitement des lésions de la moelle épinière Synaptic, à Calgary, afin qu'ils soient en mesure d'effectuer eux-mêmes certaines tâches de maintenance et de cartographie.

Ryan Straschnitzki, à gauche, assiste à une séance de physiothérapie avec Kittiboon Jarernpratumdee, au centre, le Dr Nasir Majeed, au centre droit, et Eric Daigle, à Calgary. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Selon la fondatrice et directrice générale de Synaptic, Uyen Nguyen, le fait de pouvoir fournir ce service faciliterait les choses pour bien des clients de la clinique.

Savoir qu'il est possible de le faire au Canada, de faire avancer la recherche et, en fin de compte, d'améliorer la vie des personnes souffrant de lésions de la moelle épinière est absolument passionnant , a-t-elle déclaré.

Avec les informations de Bill Graveland