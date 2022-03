Valérie Maltais honorée par Saguenay pour son parcours olympique

L'athlète originaire de La Baie a reçu une plaque commémorative de la mairesse Julie Dufour lors d'une cérémonie au centre Georges-Vézina en présence de plusieurs invités.

Je félicite Valérie pour ses performances aux Jeux de Beijing, mais aussi pour l’ensemble de sa carrière. Je n’ai aucun doute qu’elle est une inspiration pour les jeunes patineuses et patineurs de la région , a souligné Julie Dufour, par voie de communiqué.

Plusieurs élus, ainsi que le directeur général de la Fédération de patinage de vitesse du Québec, Robert Dubreuil, et le président de l’Association régionale de patinage de vitesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Christian Simard, ont notamment pris part à la cérémonie.

Saguenay souhaite également honorer l’athlète à La Baie, dans une forme qui reste à déterminer. Une annonce pourrait avoir lieu dans les prochains mois.

Valérie Maltais s'est ensuite entretenue après la cérémonie avec des patineurs de la relève du club des Comètes de Chicoutimi et du Centre régional d'entraînement Marc Gagnon en chaussant les patins.

« Je dirais que mon message est quand même simple, dans le sens que je pense que d’y aller avec la passion et puis un peu de montrer le côté humain. Parfois, on voit les athlètes de l’équipe nationale un petit peu inatteignables, mais je pense que je suis quand même très terre à terre et proche des gens. »