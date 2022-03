L’Alberta ne s'estime pas dans une 6e vague de COVID-19 malgré une légère hausse de cas

Les relevés effectués dans les eaux usées, une des principales méthodes de suivi du coronavirus en Alberta, dévoilent une présence accrue du coronavirus dans les conduites de la province.

« Un certain nombre de sites à travers la province, y compris Edmonton et Calgary, montrent les premiers signes de tendances à la hausse. » — Une citation de Jason Copping, ministre de la Santé de l’Alberta

Cependant, le ministre indique que les données provenant des eaux usées peuvent varier et qu'il faudra surveiller les niveaux, ainsi que d'autres indicateurs dans les jours et les semaines à venir.

Les données recueillies, qui couvrent la période entre le mardi 22 et le lundi 28 mars 2022, montrent un taux de positivité légèrement plus haut par rapport à la semaine dernière, affirme Jason Copping.

Au cours de cette période, le taux de positivité quotidien des tests PCR a varié de 21,7 % à 27,1 %, avec une moyenne de 24,5 % , soit une légère augmentation par rapport à la moyenne des sept jours précédents située à 22 %, selon Jason Copping.

Refusant de parler d’une sixième vague de COVID-19, Jason Copping attribue l’augmentation du nombre de cas au relâchement de la grande majorité des mesures sanitaires décidé par le gouvernement de l’Alberta et le retour à la vie sociale à divers niveaux.

Il y a tout simplement plus d'occasions pour le virus de se propager, car de plus en plus de personnes travaillent au bureau, reprennent leurs déplacements, socialisent dans divers milieux et reprennent leurs habitudes , affirme-t-il.

Les tests de laboratoire ont révélé qu'environ 70 % des cas positifs correspondent au sous-variant BA.2 d'Omicron, ce qui en fait la souche dominante de coronavirus dans la province.

Le ministre de la Santé se veut toutefois rassurant, les données disponibles ne suggèrent pas jusqu'à présent, que la maladie provoque plus de cas graves que le variant Omicron , a-t-il déclaré. Ce qui reste à voir, poursuit-il, c'est l'ampleur de cette vague et ensuite l'impact sur notre système de soins de santé.

Jason Copping a également dévoilé que 30 personnes sont décédées des suites de complications liées à la maladie la semaine dernière, portant le nombre total de décès à 4074 depuis le début de la pandémie. Il y a également 964 personnes hospitalisées, une légère hausse par rapport aux 956 de la semaine dernière, et 47 personnes sont à présent en soins intensifs.

Le Paxlovid sera plus accessible

Jason Copping a annoncé l'élargissement de l'accès au Paxlovid, le traitement antiviral oral qui peut réduire la gravité d'une maladie liée à la COVID-19.

Je suis heureux d'annoncer que l'approvisionnement [du Paxlovid] va augmenter à partir de ce vendredi. Toute pharmacie intéressée pourra en commander pour les dispenser aux Albertains admissibles qui ont satisfait aux critères cliniques.

Le traitement à l'aide de l'antiviral oral doit commencer cinq jours après le début des symptômes et n'est disponible que sur ordonnance.

Bien que le Paxlovid reste une option pour empêcher les cas légers ou modérés de COVID-19 d'évoluer vers une maladie grave, il ne remplace pas la vaccination , a déclaré Jason Copping.