Record de surdoses mortelles : est-il temps de fournir des drogues moins toxiques?

La crise des surdoses ne donne aucun signe d'essoufflement. L’Alberta, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan ont enregistré des nombres record de décès l’an dernier. De plus en plus de chercheurs et d’intervenants en toxicomanie militent donc en faveur d’une solution radicale : fournir des drogues plus sécuritaires aux toxicomanes.