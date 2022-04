Les élèves de l’école de Saint-Élie-de-Caxton dans l’univers de Fred Pellerin

Près de 125 élèves des classes de 3e et 4e année ont reproduit en groupes des bateaux utilisant un thème qui concorde avec un aspect de leur personnalité. Les thèmes choisis sont variés.

Certains ont misé sur la persévérance, comme Nathan, un petit garçon pour qui cette qualité représente un véritable facteur de réussite. Il puise sa fierté dans le fait d'avoir franchi toutes les étapes l'ayant mené à la finition de son bateau. Même s'il a éprouvé certaines difficultés, il a tout de même atteint son objectif, dit-il.

L'écolière Constance a, quant à elle, opté pour une création légendaire dénommée Triangle des Bermudes. Le bateau mythique est un travail d'équipe empreint de créativité et d'imaginations.

On avait un plan, mais on voit qu'après on n’avait pas assez de matériels, et puis ça s'est transformé , confie la fillette qui se dit fière de sa réalisation.

L'artiste Annie Boulanger s'est inspirée du conte de Fred Pellerin pour le travail de création des petits bateaux à l'école Saint-Élie-de-Caxton Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Le travail de bricolage des écoliers est calqué sur le thème fierté qui tisse l'œuvre de Fred Pellerin. Il fallait aussi que les enfants relèvent le défi d'inclure dans leur création des traits de leur personnalité.

« Il y en a qui ont réfléchi beaucoup et qui ont poussé les idées mais il y en a d'autre pour qui c'était spontané. Même les choix qu'ils font, ça parle de leur personnalité. » — Une citation de Annie Boulanger, illustratrice

Pour l'enseignante Marie-Soleil Désaulniers, l'œuvre de Fred Pellerin vient confirmer l'évolution et les progrès de ses élèves. Avoir à travailler sur le thème de la fierté en faisant ressortir leur trait de personnalité constitue tout un défi que les élèves ont dû relever, précise-t-elle.

Les bateaux sont créés dans le but de réaliser une course de petits bateaux dans le courant du mois de juin. Les œuvres des petits artistes en herbe seront exposées cet été à l'église de Saint-Élie-de-Caxton, aux côtés des aquarelles originales d'Annie Boulanger.

L'artiste en résidence a réalisé le projet pendant un mois, dans le cadre du programme Une école accueille un artiste .

Le conte La courses des petits bateaux de Fred a alimenté plusieurs programmes dont des projets éducatifs. Le conteur dit puiser sa satisfaction dans le fait que son œuvre, puisse inspirer tant de générations.

D'après le reportage de Marie-Ève Trudel