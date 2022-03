Soccer : la Coupe du monde 2026 à Toronto? Ça coûtera au moins 90 M$ aux Torontois

La Ville de Toronto envisage de dépenser plus de 90 millions de dollars pour accueillir certains matchs de la Coupe du monde de la FIFA lorsque le tournoi se déroulera en Amérique du Nord en 2026.

Le conseil municipal discutera des détails complets lors d'une réunion la semaine prochaine, mais ils sont disponibles dans un rapport du personnel présenté mercredi lors d'une réunion du comité exécutif du maire John Tory.

Malgré le prix élevé, le personnel de la Ville estime que le tournoi permettrait de réinjecter 307 millions de dollars dans l'économie locale.

L'accueil d'une partie de la Coupe du monde 2026 attirera l'attention des médias du monde entier et pourrait avoir des retombées économiques et culturelles positives pour la ville, tout en soutenant les efforts de récupération et de reconstruction , indique le rapport.

De plus, la fièvre du football est à son comble à Toronto. L'équipe nationale masculine du Canada s'est qualifiée pour la Coupe du monde de cette année grâce à une victoire sur la Jamaïque au BMO Field dimanche. C'est la première fois depuis 1986 que le Canada participe au tournoi et plusieurs des stars de l'équipe viennent de la région du Grand Toronto.

Tout cela rend la perspective de voir la ville accueillir certains matchs de 2026 encore plus excitante.

Selon le rapport, le coût de l'organisation de l’événement s'élèverait à 73,8 millions de dollars, auxquels s'ajouteraient 20 millions de dollars en ressources de soutien.

Outre les 307 millions de dollars de retombées prévus, la Ville pourrait également créer 3300 nouveaux emplois et accueillir environ 174 000 visiteurs pendant le tournoi. Ces visiteurs représenteraient 3,5 millions de dollars de recettes fiscales supplémentaires, selon le rapport.

En ce qui concerne la reprise économique après la pandémie, le rapport indique également ce qui suit : L'événement soutiendra la reprise dans les secteurs les plus touchés, tels que le tourisme, l'hôtellerie et le divertissement .

La candidature de la ville fait suite à une précédente candidature présentée par le Canada, le Mexique et les États-Unis pour accueillir conjointement le tournoi de 2026. Cette candidature a été acceptée en 2018.

Si elle est sélectionnée, Toronto pourrait accueillir jusqu'à cinq des dix matches qui devraient être organisés au Canada. Il y aura 80 matchs au total dans 16 villes nord-américaines.

La FIFA prévoit de sélectionner les villes hôtes en mai.

Au total, l'organisation de ces matchs à Toronto coûterait 290 millions de dollars, selon le rapport.

La Ville de Toronto couvrirait environ un tiers de ce montant. Le rapport indique également que les gouvernements fédéral et provincial ont été invités à couvrir les deux autres tiers, pour un montant combiné de 177 millions de dollars, à l'instar de l'arrangement conclu pour accueillir les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015.

Le personnel a utilisé les Jeux panaméricains comme un exemple de la capacité de Toronto à planifier et à organiser des événements sportifs majeurs.

L'héritage de la Coupe du monde sera développé dans une optique d'engagement civique, d'amélioration des installations récréatives et de durabilité environnementale , indique le rapport.

Avec les informations de CBC News