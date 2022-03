Justin Trudeau à Williams Lake : 2,9 M$ pour continuer les fouilles

Cette enveloppe permettra de poursuivre les recherches et de financer la construction d’un monument commémoratif pour permettre aux survivants et aux familles de s’y recueillir.

Il y aura plus de phases et d’aide financière à l'avenir, mais pour le moment, nous concentrons notre énergie à documenter et à trouver la vérité tout en soutenant les survivants et la communauté qui est traumatisée à nouveau , a indiqué Justin Trudeau dans une allocution mercredi.

Les enfants de la communauté de Williams Lake se préparent à accueillir le premier ministre Justin Trudeau lors de sa visite. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lepoutre

Le montant annoncé par Ottawa s’ajoute aux 1,4 million de dollars annoncés en janvier pour financer les recherches de sépultures potentielles non marquées près du lieu où se tenait l’ancien pensionnat de la région.

Les discussions que nous avons eues aujourd’hui concernant certains engagements me donnent l’espoir qu’ils auront un impact significatif et que nous pourrons avancer et accélérer le processus de guérison pour les Premières Nations du pays , a souligné le chef de la Première Nation de Williams Lake, Willie Sellars.

En janvier, la Première Nation de Williams Lake a annoncé la découverte d'au moins 93 tombes anonymes près du site de l’ancien pensionnat pour Autochtones St. Joseph's Mission.

Lors de sa visite, le premier ministre était accompagné du ministre des Affaires autochtones, Marc Miller, du chef de la Première Nation de Williams Lake, Willie Sellars, et de la cheffe nationale de l'Assemblée des Premières Nations, RoseAnne Archibald.

La survivante d'un pensionnat pour Autochtones Hazel Gilbert discute avec le premier ministre Justin Trudeau lors de sa visite dans la communauté de Williams Lake. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Ils ont eu l’occasion de rencontrer et de discuter avec des survivants des pensionnats pour Autochtones des traumatismes engendrés par ce système qui cherchait délibérément à couper les enfants de leur culture.

« C’est quelque chose de très difficile, pour quelqu'un comme moi qui a grandi en étant fier de son pays, de regarder cette vérité très laide et ça ne peut pas être un enjeu partisan. » — Une citation de Marc Miller, ministre fédéral des Affaires autochtones

RoseAnne Archibald croit également que la vérité et la réconciliation sont des questions qui vont au-delà de la partisanerie politique et souligne l’importance pour le premier ministre d’entendre les témoignages des membres de la communauté.

Je crois que. lorsqu'on parle au cœur d’une personne, on l'aide à comprendre l’importance de la guérison. C’est le chemin sur lequel nous sommes avec le premier ministre , dit-elle en ajoutant que ce chemin sera long.

Le site de l'ancien pensionnat pour Autochtones St. Joseph's Mission à Williams Lake, où 93 sépultures non marquées potentielles ont été découvertes en janvier dernier. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lepoutre

La route vers la réconciliation demeure longue, mais elle doit impliquer tout le monde. Tous les Canadiens ont la responsabilité d’être présents, d’être engagés, d’être conscients, d’être responsables pas seulement de la part que nos ancêtres ont jouée dans le passé, mais d’être responsables pour aujourd’hui et pour l’avenir , a souligné de son côté le premier ministre Justin Trudeau.

Le premier ministre a également pu discuter avec le chef de la Première Nation et le conseil de bande de l’importance pour les communautés d’avoir un accès total à toutes les informations et à toutes les archives qui existent pour aider à découvrir la vérité et à retrouver la paix.