Malartic aura un pavillon d’accueil à sa forêt récréative

La Vile a reçu une aide de 76 000 $ du gouvernement du Québec pour ce projet évalué à 200 000 $.

Ce bâtiment permettra de centraliser toutes les activités de plein air en un seul lieu. Les amateurs de marche, de ski de fond, de raquette, de luge des neige ou fat bike auront accès à un bloc sanitaire, un comptoir de prêt d’équipement et des espaces de rencontre.

On veut quelque chose de beau pour mieux accueillir les gens et entreposer le matériel, souligne le maire Martin Ferron. On a un super comité de bénévoles qui s’occupe de gérer toutes les activités et il y a vraiment beaucoup de gens qui les utilisent gratuitement. On va aussi être mieux équipés pour recevoir les groupes scolaires lors de cours d’éducation physique.

Les travaux de construction débuteront à la fin de l’été pour une ouverture à la saison hivernale 2022-2023.