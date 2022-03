Quinze personnes ayant une déficience intellectuelle se relaient chaque semaine pour un ou plusieurs jours dans l’épicerie.

« Passer mes journées en appartement toute seule, je trouve ça long. En venant ici, je travaille et ça fait passer le temps. » — Une citation de Sylvie Robert, participante

J’aime placer les cannes, la boulangerie, la cantine, les vêtements, les souliers , ajoute Isabelle Cyr, une autre participante.

À la boulangerie, Marie Langlois fait quant à elle le montage de boîtes.

Marie Langlois aide au montage des boîtes. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Elle indique que son travail lui apporte du bonheur . J’aime les gens , remarque-t-elle.

Sa collègue Karine Petersen tient le même discours. C’est la joie, ça nous amène de l’autonomie , souligne-t-elle.

Karine Petersen participe au programme. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Ils sont fiers

Les plateaux de travail sont supervisés par l’éducatrice spécialisée du CIUSSS de l'Estrie - CHUS Karine Duplessis. Tu vois concrètement qu’ils sont fiers d’arriver, qu’ils sont contents quand ils réussissent des tâches. [Ils ont] de la confiance, de l’assurance , soutient-elle.

Les autres employés du commerce, comme Maude Sénécal, sont aussi là pour eux. Quand on explique des choses ou qu’on veut leur montrer comment travailler, ils sont très très à l’écoute. Nous, en même temps, ça fait plusieurs années qu’on côtoie les mêmes personnes. C’est bien d’avoir le sentiment d’appartenance avec eux. Ça se passe vraiment bien , soutient-elle.

Au total, 18 employeurs de la région collaborent avec le CIUSSS de l'Estrie CHUS dans le cadre du programme.

Les entreprises sont de plus en plus ouvertes à la différence et à être créatives dans les tâches qu’elles peuvent offrir et dans l’accueil de ces gens-là. Je pense que ça a déjà été plus difficile de recruter des entreprises comme ça , explique Émilie Gadbois, des Services d’intégration au travail du CIUSSS de l’Estrie - CHUS.

Ça donne un plus. On ne va pas voler le travail de personne. Ils viennent vraiment apporter leur couleur et leur contribution , ajoute-t-elle.

La réadaptation en entreprise mène parfois à des emplois rémunérés. Ce n'est cependant pas le but premier du programme, qui prône la plupart du temps le bénévolat sous la supervision d'un intervenant. La paie des participants passe surtout par la reconnaissance et par un sentiment d’appartenance.

Avec les informations de Guylaine Charette