Le Québec est dans une sixième vague de COVID-19

Des experts le disaient déjà plus tôt cette semaine , et voilà que l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) le confirme officiellement : la province en est maintenant à sa sixième vague de COVID-19. On prévoit toutefois une augmentation des cas et des hospitalisations plus faible qu'à Noël.

L'ensemble des indicateurs qui étaient suivis pour déterminer si on était dans une nouvelle vague pointaient dans la direction d'une sixième vague , indique le Dr Gaston De Serres, médecin-épidémiologiste à l’Institut national de santé publique du Québec INSPQ , en entrevue à Radio-Canada.

Dans les faits, cette sixième vague causée par le sous-variant BA.2 d'Omicron a probablement commencé à peu près à la mi-mars , précise-t-il.

Les indicateurs suivis par la santé publique comprennent entre autres les groupes d'âge touchés, le nombre de travailleurs de la santé absents, le taux de positivité et les hospitalisations. C'est un petit peu le portrait global qui nous indique qu'une vague s'est installée sur la province , résume-t-il.

Même si les semaines du mois d'avril devraient être assez achalandées en termes d'hospitalisations , l'Institut national de santé publique du Québec INSPQ s'attend à ce que l'augmentation soit beaucoup plus faible qu'à la fin décembre et au début janvier , soutient le Dr De Serres.

Trois scénarios de contacts sociaux ont été modélisés : un premier, plus pessimiste, qui suppose une réduction de 20 % des contacts entretenus avant Noël, et deux autres, plus optimistes, qui supposent la même quantité ou plus de contacts qu'à cette période pré-Omicron.

Dans chacune de ces situations, le nombre d'hospitalisations va varier, mais aucune des simulations ne nous amène à des situations qui seraient semblables à celles qu'on a vécues à la fin décembre , assure le Dr De Serres.

Prudence toujours de mise

Dimanche dernier, le directeur national de santé publique du Québec par intérim, le Dr Luc Boileau, avait confirmé une tendance à la hausse des cas de COVID-19 et des hospitalisations – sans s'avancer sur l'arrivée d'une nouvelle vague – et appelé la population à ne pas baisser la garde. Il a tout de même assuré qu'aucune mesure additionnelle n'était envisagée.

En date de mercredi, quelque 1200 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19 au Québec.

Ces deux prochaines semaines, les hôpitaux de la province pourraient recevoir jusqu'à 200 nouveaux patients atteints de la COVID-19 par jour, d'après des prévisions de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS).

Les ajouts de nombre de nouveaux patients vont sûrement exiger beaucoup du système de santé , concède le le Dr Gaston De Serres, qui appelle lui aussi les gens à faire attention pour réduire la transmission . Les recommandations actuelles sont beaucoup moins dirigées par le gouvernement. Mais le Dr Boileau l’a dit dimanche : c’est important que les citoyens sachent qu’ils peuvent aider la situation en modifiant leurs comportements , insiste-t-il.

« Les gens ont vu dans les deux dernières années comment se protéger pour ralentir la transmission. Même s’il n’y a pas d’obligations imposées par le gouvernement, je pense qu’on doit utiliser ce savoir-là et se protéger et protéger nos proches en réduisant les contacts. » — Une citation de Gaston De Serres, médecin-épidémiologiste à l'INSPQ

Le Dr Boileau ne s'était d'ailleurs pas prononcé sur l'exigence du port du masque, qui doit être éliminée à la mi-avril. Gaston De Serres croit que le gouvernement va continuer à surveiller l’évolution de la situation et selon cette situation, va se garder la liberté de maintenir son projet initial d’arrêter le port du masque à la mi-avril ou au contraire de prolonger cette exigence .

Or, le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, amorce jeudi les consultations de son projet de loi pour mettre fin à l'urgence sanitaire, qui permet notamment le port obligatoire du masque.

Son cabinet espère tout de même réussir à conserver temporairement certaines mesures opérationnelles pour que le réseau de la santé maintienne sa capacité de vacciner, d’entreposer, de dépister, de faire de la télémédecine, ou encore de donner des primes aux travailleurs .

Quel avenir pour le virus?

L'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui a présenté de nouveaux scénarios sur l'évolution de la pandémie mercredi, s'attend à une baisse graduelle de la gravité de la COVID-19 grâce à une meilleure immunité de la population.

Sur la base de ce que nous savons désormais, le scénario le plus probable est que le virus va continuer à évoluer, mais que la sévérité de la maladie qu'il provoque va aller en s'amenuisant au fur et à mesure que l'immunité augmente grâce à la vaccination et aux infections , a expliqué son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'un point de presse rapporté par l'Agence France-Presse.

Dans un scénario plus pessimiste, cependant, un virus plus virulent et hautement transmissible ferait son apparition, nécessitant de nouvelles formules de vaccins et une distribution à grande échelle aux populations vulnérables.

D'après le Dr Gaston De Serres de l'INSPQ, la COVID-19 continue à circuler parce qu’une bonne proportion de la population n’a pas encore rencontré le virus .

Et quand on parle de vivre avec le virus, c’est avoir un comportement où on n’a pas de craintes d’une explosion de cas. Mais on est encore un peu tôt dans la pandémie pour penser que si on ne fait absolument pas attention, il n’y aura pas de conséquences , soutient-il.