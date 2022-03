Allégation de racisme en Outaouais : Hockey Québec souhaite aller au fond de l’histoire

La fédération sportive a indiqué mercredi qu’elle souhaitait aller au fond de cette histoire.

La Fédération a demandé un rapport des événements à Hockey Outaouais et fera rapidement la lumière sur les événements afin d’obtenir toutes les informations manquantes dans ce dossier , a indiqué Hockey Québec, par voie de communiqué.

« Une fois le rapport reçu, Hockey Québec l’analysera et, le cas échéant, prendra les actions nécessaires, en collaboration avec Hockey Outaouais. » — Une citation de Hockey Québec

Radio-Canada rapportait, mardi, l’histoire de David Godwin, un joueur de hockey de 14 ans en Outaouais qui se dit la cible de propos racistes et discriminatoires depuis le début de la saison. L’adolescent, selon ses dires, aurait été comparé à des animaux de la jungle en plus d’avoir été qualifié du mot en n durant certaines joutes.

David Godwin, 14 ans, porte fièrement l’uniforme des Voiliers d’Aylmer. Photo : Alexander Behne

Aucune plainte formelle n’a été reçue à Hockey Québec en lien avec cette histoire.

Tout incident ou propos discriminatoire portant atteinte à l’intégrité d’une personne se doivent d’être rapportés et dénoncés. En aucun cas, de tels gestes ou propos discriminatoires ne sont tolérés, et ce, tant sur la glace qu’à l’extérieur de celle-ci. Nous invitons d’ailleurs toute personne impliquée ou témoin d’une telle situation à porter plainte , a réagi Dave Leclerc, directeur de la régie et des officiels de Hockey Québec.

L’histoire de David Godwin a fait écho jusqu’à Québec, où la ministre déléguée à l’Éducation et responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, a également émis une déclaration, mercredi, dans laquelle elle a qualifié de préoccupantes les allégations rapportées.

Les gestes allégués sont très préoccupants. Mon souhait est que toute personne qui participe à une activité sportive ait une expérience positive, exempte de violence et de discrimination , a-t-elle indiqué.

Isabelle Charest, ministre déléguée aux Sports et aux Loisirs (archives) Photo : (Twitter) Alex Boissonneault

Rappelons que de nouvelles règles au sein de Hockey Québec prévoient l’imposition d’une suspension automatique de cinq matchs en lien avec tout geste ou propos discriminatoires fondés notamment sur l'origine ethnique. Une initiative d’ailleurs soulignée et saluée , par Mme Charest, mercredi.

Encore de l’éducation à faire, selon le capitaine des Gee-Gees d’Ottawa

Yvan Mongo, le capitaine des Gee-Gees d’Ottawa, a qualifié de troublante, l’histoire du hockey de 14 ans.

Ça m'a beaucoup attristé. Ça donne l'impression, avec tout le travail qui a été fait dans les dernières années, de faire un pas en avant et deux pas en arrière , a-t-il dit.

Yvan Mongo vient tout juste de terminer sa carrière universitaire avec les Gee-Gees d’Ottawa (archives). Photo : Greg Kolz/Gee Gees de l'Université d'Ottawa

Selon l’athlète, les associations sportives devraient être proactives plutôt que réactives.

C’est beau dire qu’il y aura des matchs de suspension automatique pour gestes et propos à caractère raciste, mais je pense qu’il y a un travail d'éducation qui doit être fait, bien avant de réagir de tels propos , estime Yvan Mongo.

« Pour moi, il faut vraiment essayer d’être proactif, essayer d'offrir des séminaires dans le hockey mineur où on fait le point et où on essaye d’éduquer les jeunes par rapport à l’inclusivité, par rapport au respect des différences. Je pense que c’est vraiment un manque qu’il y a dans le hockey mineur. » — Une citation de Yvan Mongo, capitaine des Gee-Gees d’Ottawa

Celui qui vient tout juste de terminer sa carrière universitaire a manifesté le souhait de communiquer avec David. En attendant, il tenait à lui passer un message : Bravo de t'être bien comporté. Reste fort. C'est important de garder la tête haute. Tu mérites de jouer au hockey, comme tout le monde.

Greg Fergus entre surprise et déception

Greg Fergus, député fédéral de Hull-Aylmer et co-président du Caucus des parlementaires noirs, a été informé des faits et s’est personnellement entretenu avec David Godwin, le jeune hockeyeur en question et sa mère, mercredi.

M. Fergus s’est dit surpris et déçu en écoutant l'adolescent lui raconter son histoire.

Le député Greg Fergus (archives) Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Ça me surprend, parce qu'on est une région qui a un excellent vivre-ensemble. Notre région de l'Outaouais [et surtout à Gatineau] est le deuxième pôle d'attraction pour les nouveaux arrivants [...] Mais c’est certain qu’il y a des endroits où les gens ne sont pas habitués à apprécier la différence et le fait qu’on [aurait] eu recours à ces propos blessants, ça me déçoit énormément , a-t-il commenté, en ajoutant qu’il espérait que les ligues sportives et associations concernées fassent preuve de transparence dans ce dossier.

Avec les informations d'Ismaël Sy et d'Alexandra Angers