10 mois après son inondation, la centrale Shawinigan 3 n’est pas entièrement rétablie

Deux des quatre paliers de la centrale ont été entièrement submergés par l'eau. L'inondation a même atteint une partie du troisième étage. Heureusement, personne ne se trouvait à l'intérieur lors de cet incident survenu dans la nuit du 19 au 20 mai 2021. Il s'agit de loin du pire incident matériel à y survenir en près 75 ans.

C’est beaucoup de travail. Une inondation de cette ampleur nous oblige pratiquement à refaire une mise en service complète de l'installation. Il faut vérifier tous nos systèmes, tout nettoyer, s'assurer que tout est asséché pour ne rien endommager lors du redémarrage , explique Jean-Michel Ouellet, le directeur de la production pour le territoire des Cascades chez Hydro-Québec.

L'huile qui a fui des équipements au contact de l'eau s'est répandue partout à l'intérieur. Il fallait tout nettoyer et même tenter de récupérer ce qui s'est déversé dans la rivière Saint-Maurice. Depuis le 20 mai dernier, la quasi-totalité des employés d'Hydro-Québec à Shawinigan y travaille à temps plein pour tenter de remettre en service Shawinigan 3.

« On parle de 8 électriciens, 6 mécaniciens plus les techniciens automatismes, quelques ouvriers civils aussi. Ils doivent tester l’ensemble des systèmes de protection et d’alimentation. Ce sont des systèmes extrêmement complexes et l’on doit vérifier l’ensemble de leur contact un à un pour s’assurer que tout est en bon état. »