Queenie mise en lumière dans Harlem de Mikaël

Après Giant et Bootblack, l’auteur de bande dessinée Mikaël poursuit l’exploration de New York des années 30. Avec Harlem, il raconte l’histoire de Stéphanie St. Clair, surnommée Queenie, dirigeante de la loterie clandestine du quartier.

Dès 2017, alors qu’il commençait son cycle new-yorkais, Mikaël avait envie de raconter l’histoire des communautés installées aux États-Unis entre les deux grandes guerres.

Giant parlait du sort des immigrants irlandais lors de la construction du Rockefeller Center. Bootblack mettait en vedette un cireur de chaussures d'origine allemande.

Cette fois-ci, Harlem plonge dans l’univers du quartier du même nom, au début des années 30. Stephanie St. Clair, dite Queenie, était à la tête de la loterie clandestine d’Harlem. Sa situation crée de la jalousie au sein du monde de la criminalité de l’époque.

L'auteur de bande dessinée Mikaël travaille actuellement sur le deuxième tome d'Harlem. Photo : Rita Scaglia

Dans Harlem, Mikaël souhaitait exploiter le thème de la domination. Le personnage de Queenie lui permettait d’aborder le sujet sur plusieurs fronts. Autant dans les relations hommes femmes qu'entre les riches et les pauvres.

Dans le monde réel

Cette fois-ci, contrairement aux deux premiers diptyques, la protagoniste de la bande dessinée est un personnage historique, qui a réellement existé.

Pourtant, il y a peu de témoignages sur cette grande dame du monde interlope. J'ai dû croiser plusieurs sources, aller sur place et lire différents essais universitaires , raconte l’auteur qui s’est déplacé dans la grosse pomme pour s'imprégner de l’époque.

Pour s’inspirer, il a aussi visité les bibliothèques et les musées du quartier new-yorkais.

« C'était un personnage vraiment oublié de l'histoire. J'ai voulu faire aussi ma part pour la remettre un peu au-devant de la scène dans le milieu de la bande dessinée. » — Une citation de Mikaël, auteur de bande dessinée

Une époque en noir et blanc

Depuis le début de ce cycle, le dessinateur travaille principalement avec des photos en noir et blanc et sépia. L’esthétique de ses illustrations conserve l’esprit de l’époque. Mon traitement n’a pas changé depuis Giant et Bootblack, donc avec un ancrage très très très présent, très charbonneux et des couleurs rabattues pour garder cet esprit des années 30, cet esprit un peu vieillot de ces vieilles photos sépia.

Au moment où Harlem sort en librairie au Québec, le deuxième et dernier tome est déjà avancé. J'ai déjà plus d'un tiers des pages de fait. Celui-ci devrait sortir en 2023.

Mikaël rencontrera ses lecteurs lors du lancement de l’album ce samedi 2 avril à la librairie Morency, dès 14 h.