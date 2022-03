19 choristes sur 25 atteints de la COVID-19 : l’Opéra du Royaume reporte son spectacle

Deux des six chanteurs solistes sont aussi touchés par la maladie, tout comme des techniciens. Le spectacle qui reprenait plusieurs airs connus de comédies musicales américaines comprend entre autres le baryton Gino Quilico ainsi que le maire de Roberval, Serge Bergeron.

On s’est dit, il faut que ça soit quand même à la hauteur et on ne veut pas mettre non plus le public en danger , a expliqué en entrevue Dominic Boulianne, directeur général et artistique de la Maison d'Opéra.

Chacun des détenteurs de billets sera contacté sous peu par un représentant de Réservatech, a précisé le communiqué de presse.

On a quand même près de 500 billets vendus , avait-il dit chiffré, se réjouissant quand même de voir que la vente allait très bien.

Plusieurs annulations

Après avoir été frappé de plein fouet lors des vagues précédentes, le monde du spectacle doit composer avec une nouvelle réalité depuis quelques jours.

Alors que les salles peuvent depuis peu accueillir leur pleine capacité du côté des spectateurs, c’est au tour des productions d’être frappées par le virus, comme ce fut le cas pour plusieurs spectacles qui ont dû être annulés.

Plus tôt cette semaine, le regroupement Les Scènes de Musique Alternatives du Québec estimait qu'entre 40 et 50 spectacles ont été annulés ou reportés en une semaine.

Avec des informations de Julie Larouche