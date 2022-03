La construction d’un CPE par la Municipalité d'Orford divise les conseillers

Ce sont des membres du parti de l'opposition, Équipe Équilibre Orford, qui s'élèvent contre cette entente, disant s'inquiéter des impacts financiers du projet sur les contribuables. Selon eux, il est peu courant qu'une Ville assume les frais d'un tel projet.

Le conseiller municipal Alain Brisson soutient qu'ils ne sont pas contre le Centre de la petite enfance CPE , mais qu'ils s'opposent à ce que la Ville assume le risque financier.

Cela a un impact sur le compte de taxes, sur les finances de la Municipalité, et cette bâtisse-là, on va devoir l'entretenir, on va devoir s'en occuper. On en devient propriétaire, donc, cela implique des choses , souligne-t-il.

« Ce n'est pas vrai que ce projet-là est parfait et va rouler sur un tapis de roses. Ce n'est pas cela qu'on appréhende et on pense que les citoyens ont le droit de le savoir. » — Une citation de Alain Brisson, conseiller municipal

Loin d'être un cas unique

Le ministère de la Famille, de son côté, affirme toutefois que ce projet n'est pas unique en son genre.

Un Centre de la petite enfance CPE peut être locataire d’un bâtiment appartenant à une municipalité. Il y des centres de la petite enfance CPE dans cette situation, il ne s’agit donc pas d’un cas unique puisque plusieurs Municipalités sont partenaires de projets de centres de la petite enfance CPE , précise par communiqué le responsable des relations de presse du ministère, Bryan Saint-Louis.

Le Regroupement des centres de la petite enfance CPE de l’Estrie ne peut confirmer s'il s'agit d'un cas unique, mais soutient que cela est relativement nouveau que les Villes s’impliquent aussi directement pour offrir des places en garderie.

Quant à la mairesse d'Orford, Marie Boivin, elle soutient pour sa part que ce Centre de la petite enfance CPE s’inscrit dans un projet plus vaste, celui de la construction, et qu'ainsi, la Ville fera d'une pierre deux coups. Elle croit que les citoyens devraient voir cette initiative comme un projet innovant.

Je pense que c'est tout à l'honneur des Municipalités de vouloir s'impliquer et de vouloir travailler en partenariat étroit avec les centres de la petite enfance CPE et le ministère de la Famille pour offrir ces places-là aux parents qui en ont grandement besoin , affirme-t-elle.

Le CPE devrait en principe ouvrir ses portes en août 2023.

Avec les informations de Thomas Deshaies