À 79 ans, un père incestueux prend le chemin de la prison pour 6 ans

Une quarantaine d'années après avoir violé sa fille, un résident de Québec âgé de 79 ans a été condamné à six ans et demi de prison.

On fait aussi de l’information en format collation.

Se déplaçant avec une canne, le père incestueux a continué de clamer son innocence, ce qui n'a pas impressionné la juge Johanne Roy.

Je vais me trouver un avocat qui va m'amener en appel , a lancé l'agresseur au tribunal lors du prononcé de la sentence.

Le père a été déclaré coupable au terme d'un procès, la juge Roy ayant cru la victime, qui a eu deux relations sexuelles complètes avec l'accusé.

Agressée à 15 ans

Alors que sa fille avait une quinzaine d'années, à la fin des années 70, il l'a violée dans la salle de bain.

Le lendemain, la victime a quitté l'appartement de son père pour être accueillie par la Direction de la protection de la jeunesse DPJ . Elle avait alors peu de contacts avec sa mère depuis la séparation de ses parents.

À l'âge de 17 ans, elle a renoué avec son père, qui lui avait promis de ne plus la toucher. Elle est donc retournée la visiter, et il en a profité pour récidiver.

Juge implacable

La juge Roy s'est montrée implacable devant les commentaires du père, qui tentait toujours de se défendre contre le verdict rendu au mois de décembre.

L'accusé a fait valoir que sa fille l'a toujours suivi, lors de ses déménagements, ce qui prouverait son innocence.

Ça fait 21 ans que je suis juge , l'a interrompu la magistrate pour lui souligner que c'était un comportement qu'elle a vu adopter par bien des victimes.

Parce que ces enfants ressentent malgré tout de l'amour pour leur parent , lui a lancé la juge Roy.

Elle a rappelé les dommages importants causés par les agressions sur des enfants, particulièrement celles qui sont commises par une personne censée les protéger, comme un père.

Suggestion commune

La juge Roy a accepté la suggestion de peine de six ans et demi, présentée de manière commune par les avocats de la poursuite et de la défense.

Le père était représenté par le bureau de l'aide juridique alors que Me Michel Bérubé était le procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales.

Une ordonnance du Tribunal protège l'identité de la victime, qui a préféré ne pas être présente lors de l'audience.