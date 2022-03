Environnement Vert Plus exige un moratoire des coupes forestières pour sauver le caribou

Pour appuyer sa demande, le groupe écologiste cite le Plan de rétablissement du caribou forestier de la Gaspésie 2019-2029 produit pour le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en 2018 où il est écrit que l’altération et la perte d’habitat par l’exploitation forestière sont reconnues comme étant les causes ultimes du déclin du caribou .

Pour qu’une consultation publique soit valable, il faut toujours bien que toutes les options soient sur la table et qu’en attendant on arrête la principale menace du caribou , affirme le porte-parole d'Environnement Vert Plus, Pascal Bergeron. On n’est pas vraiment consulté si c’est " business as usual " du côté de l’industrie.

Environnement Vert Plus déplore que Québec planifie encore des coupes forestières importantes dans les forêts matures situées dans l'aire de répartition du caribou.

L'aire de répartition du caribou est délimitée par le trait noir pointillé alors que le territoire du parc national de la Gaspésie, plus petit, se limite à la zone verte. Photo : Gouvernement du Québec (tiré du Plan de rétablissement du caribou forestier de la Gaspésie 2019-2029)

L'aire de répartition du caribou s’étend environ 10 kilomètres au-delà des limites du parc national de la Gaspésie, selon le Plan de rétablissement du caribou forestier de la Gaspésie 2019-2029. L'interdiction des coupes forestières ne dépasse toutefois pas le territoire du parc national.

« Depuis les années 1980, on coupe massivement dans l’aire de répartition du caribou et on note un déclin de la population. On nous promet que les choses vont s’améliorer, mais la situation fait juste se dégrader. Il n'y a plus qu'une trentaine de caribous! » — Une citation de Pascal Bergeron, porte-parole d’Environnement Vert Plus

Le porte-parole du groupe Environnement Vert Plus, Pascal Bergeron, mentionne que les forêts matures sont nécessaires pour assurer l'alimentation en lichen des caribous (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le caribou est une espèce emblématique pour la Gaspésie, mais on pourrait pourtant la voir s’éteindre dans la prochaine décennie, si on ne pose pas de gestes radicaux et concrets pour limiter les dégâts , ajoute-t-il.

En janvier, le Conseil régional de l’environnement de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine a aussi réclamé un moratoire d'urgence sur la coupe forestière dans l'habitat du caribou de la Gaspésie.

Demande d'audiences publiques dans la Baie-des-Chaleurs

Par ailleurs, Environnement Vert Plus exige que la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards ajoute une journée d'audiences dans la Baie-des-Chaleurs à son calendrier.

Pour l’instant, un seul arrêt est prévu en Gaspésie, soit à Sainte-Anne-des-Monts le 12 avril.

Le mandat de cette commission mise sur pied en novembre consiste à rencontrer les citoyens, les communautés autochtones ainsi que les groupes d’intérêt afin de les sonder sur deux scénarios à l’étude pour sauvegarder les hordes de caribous en péril de la province.

Il y a énormément d’usagers de la forêt du centre de la Gaspésie dans la Baie-des-Chaleurs, il y a des gens qui partent tous les jours pour aller faire de la randonnée, du ski de fond, de la glisse, du ski alpin aux abords du parc de la Gaspésie , affirme Pascal Bergeron. Et il y a beaucoup de ces gens qui se demandent pourquoi certains sites sont interdits à la pratique de sports en raison des caribous, alors que l’industrie peut bûcher les montagnes.

Il y a une incohérence complète au sein du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs entre ce qu’on autorise aux usagers récréatifs du territoire et ce qu’on autorise à l’industrie forestière et il y a énormément de gens dans la Baie-des-Chaleurs qui sont très sensibles à ces questions-là et qui ont une voix à porter au sein d’une commission comme celle-là , ajoute le porte-parole d’Environnement Vert Plus.

Les femelles caribous gestantes seront mises en enclos pour tenter de sauvegarder l'espèce (archives). Photo : SEPAQ/Denis Desjardins

Au moment de publier ces lignes, Radio-Canada était en attente d’une réponse du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs concernant les demandes d’Environnement Vert Plus.

Selon le dernier inventaire du ministère de la Faune, moins d'une quarantaine de caribous sont toujours vivants en Gaspésie.