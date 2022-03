Les éclosions de COVID-19 se multiplient dans les milieux de vie pour personnes âgées de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. La région a enregistré mercredi un record d'hospitalisations : six personnes sont entrées à l’hôpital avec la COVID-19, pour un total de 23.

Aux Îles-de-la-Madeleine, le Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD de la Résidence Plaisance des Îles compte 54 cas actifs de la maladie, ce qui équivaut à 83 % des bénéficiaires, tandis que plus d’un quart des 64 résidents du Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Eudore-Labrie ont aussi contracté la maladie.

Des éclosions sont toujours en cours aux Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Villa Pabos de Chandler et Monseigneur Ross de Gaspé.

Les résidences pour personnes âgées des Îles-de-la-Madeleine sont particulièrement touchées. Le tiers des résidents du Foyer Chez Hélène et de la résidence Nouveaux Horizons ont contracté la COVID-19. Au Logis du Bel Âge, ce sont presque les deux tiers. À la Résidence Plaisance des Îles, 30 des 120 résidents de la résidence privée pour aînés RPA ont contracté la COVID-19.

Ces nombreuses éclosions dans les milieux de vie de l’archipel madelinot viennent exercer de la pression sur les équipes du CISSS des Îles.

Du côté de la Gaspésie, le personnel de la Villa des Plateaux doit composer avec une éclosion qui touche 71 % de ses pensionnaires.

Record d’hospitalisations

En une journée, six nouvelles personnes sont entrées à l’hôpital avec la COVID-19 en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, ce qui n'était pas arrivé depuis le 3 octobre 2020.

Il y a en tout 23 personnes hospitalisées avec la COVID-19 dans la région, dont trois sont aux soins intensifs.

Les hôpitaux de Sainte-Anne-des-Monts et de Maria en accueillent chacun huit, celui de Gaspé deux, celui de Chandler quatre, et celui des Îles une.

La capacité standard du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Gaspésie est de huit personnes hospitalisées avec la COVID-19. Mardi, alors que la région connaissait une quinzaine d’hospitalisations, l'organisation assurait disposer suffisamment de personnel et d'installations.

Selon l'Institut national de santé publique, 904 cas actifs sont recensés sur le territoire, confirmés par des tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR qui ne sont offerts qu'à une petite portion de la population.

Le Bas-Saint-Laurent enregistre lui aussi un record d'hospitalisations avec 37, dont une aux soins intensifs.