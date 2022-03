L’Alberta obligera les futurs juges à suivre une formation sur les agressions sexuelles

On fait aussi de l’information en format collation.

Les juges qui siègent en ce moment ne seront pas obligés de suivre cette formation, mais seront fortement encouragés à le faire.

Le but de ce projet de loi est d’éviter de traumatiser de nouveau les victimes durant les procès et de leur redonner confiance dans le système de justice, selon le premier ministre Jason Kenney.

Le projet de loi s’inspire de lois similaires à l’Île-du-Prince-Édouard et du gouvernement fédéral. L’ex-députée conservatrice fédérale Rona Ambrose, qui a fait de l’adoption de tels projets de loi son cheval de bataille, était présente par vidéoconférence pour la présentation du projet de loi albertain.

Pourquoi rendre cette formation obligatoire? C’est le seul champ de la loi qui présente un niveau de complexité tel qu’il mène à des erreurs de la part des juges , estime Rona Ambrose.

Lorsqu’on voit les erreurs, ainsi que les préjugés et les mythes au sujet des agressions, de la part des juges, cela érode la confiance des victimes dans le processus judiciaire et viole leur droit à un procès juste et équitable , plaide-t-elle.

Rona Ambrose a tenté de faire adopter un tel projet de loi au fédéral lorsqu'elle était députée à Ottawa, une idée reprise et appliquée par le gouvernement libéral de Justin Trudeau. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Rona Ambrose espère qu'une telle formation pourrait faire diminuer le nombre de procès annulés en raison d’erreurs judiciaires et inciterait les victimes à dénoncer davantage ces crimes.

Le premier ministre Jason Kenney rappelle que le gouvernement fédéral peut nommer des juges de la Cour provinciale à la Cour d’appel et à la Cour du banc de la Reine de l’Alberta. Cela signifie qu’ils bénéficieront de cette formation au début de leur carrière de juge , dit-il.

Le gouvernement albertain affirme que, par souci d’indépendance, il sera de la responsabilité du Barreau de l’Alberta de choisir le contenu de la formation et que celle-ci sera offerte dans environ six mois.

Le Nouveau Parti démocratique de l’Alberta accueille favorablement ce projet de loi.

J’espère que la loi suivra le processus similaire à celui établi par la loi fédérale, soit que la supervision et l’implantation de la formation soit faite par des organismes professionnels et que la formation soit développée en consultation avec des organismes et des survivants d’agression sexuelle , affirme le néodémocrate Irfan Sabir.

Sa collègue Janis Irwin appelle toutefois le gouvernement à réinvestir dans le Fonds des victimes de crimes, afin que les victimes d’agressions sexuelles aient un meilleur accès à des soins psychologiques et puissent plus rapidement rebâtir leur vie.