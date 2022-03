Facebook renforce la position des climatosceptiques, selon une étude

Pour en venir à une telle conclusion  (Nouvelle fenêtre) , l’équipe de recherche a créé deux comptes de personnes fictives : un profil d’une personne climatosceptique (Jane), et celui d’une personne suivant des organismes scientifiques reconnus (John).

Chaque compte a suivi les recommandations d’abonnement à des pages et groupes, proposées par l’algorithme de Facebook.

Le profil de John a apposé sa première mention J’aime au Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), un organisme scientifique des Nations unies. L’ensemble des pages et groupes proposés par l’algorithme par la suite montraient des contenus scientifiques fiables.

Pour Jane, toutefois, ça se complique. Le compte a d’abord mis une mention J’aime à quelques pages de désinformation et de scepticisme quant à la cause environnementale.

Le compte s’est rapidement fait proposer des contenus niant que l'activité humaine puisse engendrer des bouleversements climatiques, allant même jusqu’à qualifier de canulars les moyens d’atténuer ses effets.

Au fil des deux mois de la simulation, l’équipe de recherche a remarqué que le profil de Jane se faisait recommander des contenus de plus en plus extrêmes et marginaux sur le plan des théories du complot et de l’antiscientifique.

Alors qu’une seule page recommandée pour ce compte ne contenait pas de désinformation sur la crise climatique, les deux tiers n’avaient pas non plus d’épingle d’avertissement qui redirige les internautes vers le centre d’information climatologique de Facebook. Cette page web contenant des faits et données de sources fiables sur le sujet a été inaugurée en 2021 par le réseau social, justement pour lutter contre la désinformation sur l’environnement.

Facebook réplique

En réponse à une demande de commentaires de la part de la BBC, Facebook a indiqué que ses systèmes sont conçus pour réduire la désinformation, y compris la désinformation climatique, et non pour l'amplifier.

L’entreprise a aussi mentionné utiliser une combinaison d'intelligence artificielle, d'examen humain et de contribution de partenaires – y compris la vérification de faits – pour traiter les contenus à problème . Ceux-ci sont par ailleurs épinglés d’un avertissement, en plus d’être limités dans leur portée sur le réseau social.

Des spécialistes dénoncent depuis plusieurs années le problème de chambre d'échos que crée l’algorithme de Facebook. Les internautes se font entraîner dans un vortex de contenus en phase avec leurs intérêts, ce qui les empêche d’avoir accès à d’autres points de vue ou informations et les encourage dans leurs croyances, peu importe le sujet.