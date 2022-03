Le Mondial junior à Québec et Ottawa l’hiver prochain?

Le prestigieux tournoi annuel du temps des Fêtes devait initialement avoir lieu à Novossibirsk et Omsk, en Russie, en décembre et janvier prochain, mais la Fédération internationale de hockey sur glace (FIHG) est revenue sur sa décision après l’invasion armée de l’Ukraine par la Russie, il y a un mois.

Résultat, le Mondial junior a rapidement besoin de nouvelles villes hôtes et l’idée d’une candidature conjointe de Québec et Ottawa fait du chemin. Des pourparlers entre l’organisation des Sénateurs, le gouvernement du Québec et le gestionnaire du Centre Vidéotron, Québecor Sports et Divertissement, sont déjà commencés, a confirmé mercredi le ministre des Finances du Québec, Éric Girard.

On travaille concrètement avec Québecor et les Sénateurs pour amener le Championnat du monde de hockey junior à Québec et Ottawa. C’est extrêmement concret , a-t-il lancé en mêlée de presse. Une information qu’avait aussi donnée au Ottawa Sun le président des opérations commerciales des Sénateurs, Anthony LeBlanc, un peu plus tôt dans la journée.

Le ministre québécois des Finances, Éric Girard, à qui François Legault a confié le dossier du retour des Nordiques, est impliqué dans les discussions pour que Québec accueille le Mondial de hockey junior. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

C’est d’ailleurs dans le cadre de ces discussions que l’idée de présenter des matchs des Sénateurs au Centre Vidéotron a été évoquée. Rien de concret n’a cependant été avancé à ce sujet, ont tous deux précisé Anthony LeBlanc et Éric Girard.

Bruno Marchand se dit all in

À l’hôtel de ville de Québec, le maire Bruno Marchand a préféré ne pas commenter cette dernière possibilité, mais il a réitéré sa confiance envers le ministre Girard dans le dossier du retour d'une équipe de la LNH à Québec.

Le maire n’a toutefois pas caché son enthousiasme à l’idée que sa ville accueille le prochain Mondial de hockey junior, se disant très, très favorable .

On m’a parlé de ça hier et, moi, je suis all in, si la Ville peut faire quoi que ce soit pour qu’on bâtisse avec Ottawa un accueil à deux villes , a assuré Bruno Marchand.

Une annonce imminente?

Si le Canada devait accueillir le Championnat mondial de hockey junior pour une troisième année consécutive, c'est encore une fois Hockey Canada qui devra proposer une ou des villes hôtes à la Fédération internationale de hockey sur glace (FIHG). Contactée par Radio-Canada, mercredi, Hockey Canada n'a toutefois pas voulu commenter le dossier, affirmant que la Fédération internationale de hockey sur glace FIHG n'a toujours pas désigné le pays qui se verra accorder la compétition que devait accueillir la Russie.

Une affirmation allant à l'inverse des propos du président de la FIHG, le Québécois Luc Tardif, lors d'un entretien avec le quotidien Le Soleil, mercredi. Ce dernier a confirmé que la fédération avait choisi le Canada comme plan B et qu'une proposition finale de villes hôtes est attendue de la part de Hockey Canada dans les prochaines semaines. Une annonce pourrait donc être faite avant la fin du mois d'avril.