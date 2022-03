La nouvelle taxe ontarienne ne calmera pas le marché immobilier, selon des experts

On fait aussi de l’information en format collation.

Faire passer la taxe sur l'achat immobilier par des non-résidents de 15 à 20 % et l'appliquer au-delà de la région élargie du Golden Horseshoe est la pièce maîtresse de la loi de 2022 pour plus de logements pour tous, que la province a annoncée mardi.

Mais ne vous attendez pas à ce que cette taxe – entrée en vigueur mercredi – fasse chuter les prix des logements ou qu’elle apaise les guerres d'enchères, qui sont devenues la norme dans le marché, selon Michelle Gilbert, une courtière à Sage Real Estate Ltd, à Toronto.

Tout le monde dans l'industrie, moi y compris, est bien conscient que cela n'affectera pas réellement le marché , dit-elle.

Mme Gilbert ajoute que les données de Statistique Canada ont montré que les non-résidents ne possédaient que 3,4 % de toutes les propriétés résidentielles du Grand Toronto en 2017. Cette statistique illustre que la mesure affecte une petite tranche d'acheteurs, selon elle.

L'immobilier en Ontario reste un marché sûr pour les étrangers

Les acheteurs étrangers ont peut-être été initialement dissuadés d'acheter des propriétés dans la région lorsque la taxe a été initialement mise en place en 2017, mais leurs attitudes ont depuis changé, souligne-t-elle.

Les investisseurs étrangers ont rapidement réalisé que même avec une baisse, notre marché est toujours un refuge sûr pour leur argent, et ils considèrent déjà cette taxe simplement comme le coût de faire des affaires.

Donc, en ajoutant ces 5 % supplémentaires, je ne prévois pas que cela affectera le nombre d'acheteurs étrangers qui investissent dans, disons, la région du Grand Toronto.

Alors que l'économiste en chef de BMO Marchés des capitaux Douglas Porter assure qu'il gardera l'esprit ouvert sur les répercussions de la hausse des impôts, il n'est pour le moment pas convaincu que cela aura un grand effet .

Il croit que les investisseurs non résidents ont été une grande source de pression sur les marchés de Toronto et de Vancouver en 2016 et 2017, à peu près au moment où les taxes sur les acheteurs étrangers ont été mises en place dans les deux provinces.

Selon lui, les décideurs politiques avaient alors énormément sous-évalué la façon dont ces investisseurs alimentaient un marché déjà sous tension.

Des acheteurs assez agressifs

Cependant, il croit qu’une intense pression inflationniste domine le marché actuel de l'Ontario, ce qui a également fait grimper les prix sur les marchés ruraux et suburbains au cours des deux dernières années.

Mais il ne minimise pas l'incidence que ces acheteurs peuvent avoir.

Beaucoup soulignent la part de marché supposée faible que ces investisseurs détiennent, mais même une petite augmentation de la demande peut avoir un effet démesuré, car il n'y a pas de vente de l'autre côté , analyse-t-il.

« Ce ne sont que de nouveaux acheteurs purs, et ils ont tendance à être assez agressifs en termes de ce qu'ils paieront, et d'après ce que j'ai vu, ils ont tendance à faire monter les prix dans les quartiers et les marchés dans lesquels ils veulent investir. » — Une citation de Douglas Porter, économiste en chef de BMO Marchés des capitaux

Les deux spécialistes affirment que la province pourrait mettre en œuvre de nombreuses mesures pour refroidir le marché, en particulier dans la région du Grand Toronto, où le prix de vente moyen d'une maison a dépassé 1,3 million de dollars en février 2022, contre un peu plus de 1 million de dollars un an auparavant.

L'offre est souvent présentée comme l’instrument le plus efficace pour calmer les marchés, mais M. Porter prévient qu'il s'agit d'une bête lente qui prendra des années, pas des mois pour peser sur le marché.

La seule chose qui soit très simple et qui puisse être mise en œuvre relativement rapidement, ce sont des taux d'intérêt plus élevés , affirme-t-il.

Malheureusement, cela a des répercussions massives sur toutes sortes d'autres domaines de l'économie.