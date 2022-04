Garderies : un crédit d’impôt bonifié, mais les remboursements maximaux durs à obtenir

On fait aussi de l’information en format collation.

La portion des frais remboursés diminue en fonction du revenu familial. Dès qu'un couple gagne plus de 150 000 $, le crédit d’impôt ne s’applique plus.

Salma El Yamani et son conjoint déboursent 1669 $ par mois pour la garde de leurs trois enfants. Mes deux plus vieux vont au service de garde après l'école et puis j’ai un garçon de trois ans qui fréquente une garderie , dit-elle.

Salma El Yamani est mère de trois jeunes enfants à Toronto. Photo : Radio-Canada / Michael Aitkens

Elle affirme que le service de garde de son cadet coûte moins cher que la moyenne grâce à des subventions dans le système francophone. Mais c’est quand même cinq fois plus cher qu’au Québec, où elle a connu les garderies à 8 $ par jour avec son fils aîné.

« Quand on a décidé de venir à Toronto, j'ai fait un choc parce que j'avais aucune idée c'était quoi les frais de garde. » — Une citation de Salma El Yamani, mère de trois enfants

Même s’il y a peu de chances qu’elle en profite, elle se réjouit que l’Ontario ait finalement conclu une entente avec le gouvernement fédéral cette semaine visant à créer des places de garderie à 10 $ par jour. C’était la dernière province à le faire.

C'est sûr qu'à l'époque, je serais restée moins longtemps à la maison , affirme la mère.

La réduction sera graduelle : les frais de garde doivent diminuer de moitié d’ici la fin de l’année et plus tard atteindre 10 $ par jour, en moyenne, d’ici 2025.

Le gouvernement de Doug Ford a aussi bonifié de 20 % son crédit d’impôt pour la garde d’enfants, une mesure annoncée lors du dernier budget.

Pour l’année 2021, les familles ontariennes peuvent donc recevoir :

Jusqu’à 7200 $ par enfant de moins de 7 ans

Jusqu’à 4500 $ par enfant de 7 à 16 ans

Jusqu’à 9900 $ par enfant ayant un handicap grave

Mais pour être admissibles au remboursement maximal – qui couvre les trois quarts des frais de garde – les parents doivent avoir un revenu annuel combiné de moins de 20 000 $.

Pour avoir 75 % de crédit d'impôt, il faut être en dessous du salaire minimum , constate l’expert-comptable Yonin Senouvo.

« Le crédit d'impôt de cette façon a été un peu mal conçu. » — Une citation de Yonin Senouvo, expert-comptable

Le Bureau de la responsabilité financière estimait en 2019 que seulement 0,1 % des bénéficiaires du crédit d’impôt ontarien pour la garde d’enfants ont pu obtenir le remboursement maximal, soit environ 300 familles.

Yonin Senouvo, expert-comptable et fondateur de la firme de consultation Senouvo Consulting Group, à Toronto Photo : Radio-Canada / Michael Aitkens

M. Senouvo ajoute que son épouse a décidé de rester à la maison pour garder leurs enfants, comme c'est le cas dans de nombreuses familles. La spécialiste en ressources humaines accepte parfois des contrats à la pige afin d'agrémenter le revenu du couple.

Si on pouvait passer aux frais de garderie à 10 $, ça changerait la donne , dit-il.

Salma El Yamani abonde dans le même sens. C'est sûr que ça aiderait, la majorité du temps, les mères parce qu'elles se retrouvent souvent obligées de rester à la maison parce que c'est pas avantageux, donc ça mettrait plus de femmes sur le marché du travail.

D’autres options plus abordables

Face aux coûts exorbitants des garderies, bien des familles se tournent vers des services de garde à domicile, comme ceux du réseau Bonjour Sunshine, qui dessert principalement la grande région de Toronto.

La codirectrice Hanane Diakité affirme que l’entreprise est née d’une frustration partagée par de nombreux parents. Les coûts de garde pour mes trois enfants, quand je devais les payer, dépassaient mon hypothèque. Je devais payer plus de 3000 $ par mois , lance-t-elle.

Les éducatrices de l’agence, ou responsables de services agréés , sont principalement des mères avec de jeunes enfants qui utilisent une partie de leur logement pour fournir des services de garde.

Hanane Diakité a fondé en 2017 l'agence Bonjour Sunshine, un réseau de garderies francophones en milieu familial, qui dessert principalement la grande région de Toronto. Photo : Radio-Canada / Michael Aitkens

Elles peuvent garder leurs propres enfants et dégagent un salaire en gardant ceux des familles francophones , explique la codirectrice.

On offre exactement le même service, la même pédagogie, et c'est un service à part entière qui va donc suivre le développement de l'enfant aussi.

Ses clients peuvent s’attendre à une réduction des frais de garde d’environ 25 %. Une option de plus en plus prisée, au point où certaines régions se retrouvent déjà avec de longues listes d’attente.