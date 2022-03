House of the Dragon, série dérivée de Game of Thrones, sur les écrans le 21 août

House of the Dragon, la nouvelle série de HBO dont l'histoire se déroule 200 ans avant Le trône de fer (Game of Thrones), sera diffusée à partir du 21 août, selon ce qu'a annoncé HBO mercredi. Au Canada, la série sera offerte à la même date sur Crave.

La nouvelle production de HBO sortira donc quelques jours avant une autre série fantastique très attendue sur Amazon Prime, soit l'adaptation pour le petit écran du Seigneur des anneaux, la saga de J.R.R. Tolkien, prévue pour le 2 septembre.

House of the Dragon, basée sur le livre Feu et sang (Fire and Blood), de George R.R. Martin, également auteur du Trône de fer, raconte l'histoire de la famille Targaryen. La distribution compte notamment Emma D'Arcy, Matt Smith, Rhys Ifans et Olivia Cooke.

Succès mondial plusieurs fois primé, Le trône de fer a marqué l'histoire des séries télévisées au fil de huit saisons, diffusées de 2011 à 2019, avec son mélange d'univers fantastique et médiéval. Elle a aussi été critiquée pour ses scènes crues de violence et de sexe.