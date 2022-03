Des centaines de syndiqués de la fonction publique manifestent à Alma

Les employés de bureau et les techniciens ont crié leur mécontentement alors que les négociations de leur convention collective piétinent.

La question salariale est au cœur des revendications. Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec SFPQ demande des augmentations pouvant aller jusqu’à 13 % selon son président régional, Jimmy Tremblay.

Les enjeux de rareté de la main-d'œuvre et de surcharge de travail sont aussi une préoccupation pour les fonctionnaires.

Les services essentiels ont toutefois été maintenus par certains employés, dont les greffiers des palais de justice où les inspecteurs de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail CNESST ).

Les syndiqués de la fonction publique et parapublique sont sans contrat de travail depuis deux ans.

Le sentiment général c’est que nos membres sont vraiment découragés. La santé, oui c’est important, ils ont réglé leurs convention, l’éducation, les CPE et nous, on est vraiment oubliés dans tout ça comme dans toutes les dernières négociations , souligne Jimmy Tremblay, le président du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec SFPQ pour les régions du Saguenay-Lac Saint-Jean, de Chibougamau, de Charlevoix et de la Haute Côte-Nord.

Près de 200 personnes se sont réunis bien avant le début officiel de la manifestation. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Lundi, le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec SFPQ avaient manifesté à Péribonka où la ministre Andrée Laforest participait à une conférence de presse sur le déménagement du Musée Louis Hémon.

La menace d'une nouvelle manifestation plane alors que 81 % des membres ont voté en faveur de moyens de pression pouvant conduire à 10 journées de grève.

Avec les informations de Mélissa Paradis