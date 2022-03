Éric Duhaime demande un moratoire sur le projet de tramway

Le gouvernement du Québec doit adopter un décret, le 6 avril prochain, qui permettrait à la Ville de Québec de lancer les appels d'offres. Le décret imposerait aussi de nouvelles conditions pour que le projet puisse voir le jour.

Selon Éric Duhaime, il est impératif de reporter l’adoption du décret.

On demande d'attendre après le 3 octobre avant d'adopter quelque décret que ce soit en matière de tramway. La population de Québec n'a pas encore eu la chance de se prononcer démocratiquement. M. Labeaume a été élu et il était contre le tramway. Son successeur demandait dix modifications , soutient-il.

L'intégration du tramway dans une des stations de la ville (archives) Photo : Ville de Québec

Le candidat conservateur dans La Peltrie, Stéphane Lachance, était le porte-parole du regroupement Tramway non merci avant de faire le saut en politique provinciale. Il rappelle que la Coalition avenir Québec CAQ avait formulé trois conditions avant d’approuver le projet de tramway, soit la desserte des banlieues, le respect du budget et l’interconnexion entre les deux rives.

Selon les dernières estimations, le projet coûtera au moins 500 millions de dollars de plus que prévu. Il était évalué au départ à 3,3 milliards de dollars.

Les trois conditions ne sont pas là. Comment voulez-vous croire la Coalition avenir Québec CAQ quand ils nous disent qu'ils veulent faire des ajustements? Aucune crédibilité , lance Stéphane Lachance.

C'est le plus important investissement de l'histoire de la ville de Québec et on ne peut pas le faire contre celles et ceux qui vont le payer ajoute son chef.

Éric Duhaime promet de présenter son plan en matière de transport en commun avant les prochaines élections.