L’univers de Capitaine Acadie débarque à Ottawa

On fait aussi de l’information en format collation.

Il y a quatre ans, le créateur Dany Bouffard et son frère inventaient un personnage fictif de bande dessinée, dont la quête est de protéger les communautés francophones et acadiennes.

On a fouillé un peu et l’Acadie n’avait pas de superhéros. On s’est dit qu’on pourrait explorer cette démarche-là , explique M. Bouffard.

Éduquer et divertir

Dans les trois albums publiés jusqu’à présent (un quatrième est en préparation), Capitaine Acadie visite différents endroits au pays : Shediac, Ottawa et les Îles-de-la-Madeleine.

L’objectif est de divertir, mais on veut aussi éduquer , explique Dany Bouffard.

Ainsi, les noms des différents pouvoirs du personnage sont des termes acadiens : les éloises sont des jets lumineux rouges surgissant de ses poings ; la déportation constitue son pouvoir de téléportation ; et le tintamarre fait référence à sa voix qui, lorsqu’il crie Acadie , crée un pouvoir de réverbération destructeur, énumère M. Bouffard.

« On veut expliquer, par exemple, c’est quoi la déportation des Acadiens. On ne mise pas là-dessus, mais on veut quand même expliquer ces concepts-là. » — Une citation de Dany Bouffard, cocréateur de Capitaine Acadie

L’exposition présentée au Muséoparc Vanier rassemble des créations des derniers tomes de la BD, des illustrations inédites et des séquences animées grâce à la réalité augmentée.

On aimerait que l'exposition vive dans d'autres régions aussi [et] on aimerait que chaque région acadienne puisse avoir son aventure , souhaite Dany Bouffard.

Entre-temps, l’exposition sur l’univers de Capitaine Acadie sera présentée gratuitement dès jeudi à Ottawa. Il s’agit de la première exposition sur ce personnage.

Avec les informations de Kevin Sweet