Des aéroports du Nord de l’Ontario reçoivent près de 6 M$ pour se moderniser

Au total, neuf projets reçoivent de l’appui afin de notamment atténuer les conséquences de la COVID-19 sur les aéroports.

De ce total, la Ville de Timmins reçoit une part de 2,9 millions de dollars.

Selon le directeur de l’aéroport Victor M. Power de Timmins, David Dayment, l’aéroport opérait avec un déficit qui atteignait presque deux millions de dollars au cours des deux dernières années.

M. Dayment explique que l’impact de la pandémie sur le chiffre d’affaires a été important.

En raison de la COVID-19, nous avons fait face à un manque de passagers et à une réduction des vols, tant commerciaux que de service , note-t-il.

David Dayment est le directeur général de l'aéroport de Timmins. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Malgré cette baisse, l’aéroport devait quand même desservir certaines équipes locales comme celles du ministère des Richesses naturelles et des Forêts et le service d’ambulance aérienne ORNGE.

L’aéroport devait aussi accueillir des avions qui approvisionnent les communautés autochtones isolées de la baie James en nourriture et besoins essentiels.

M. Dayment souligne que le financement de FedNor permettra à l’aéroport de joindre les deux bouts et de couvrir certaines dépenses nécessaires à son bon fonctionnement.

« Ça nous aidera à couvrir notamment des salaires, l’assurance pour nos édifices, le chauffage, l’hydro et l’essence pour notre équipement de piste d'atterrissage. » — Une citation de David Dayment, directeur général de l'aéroport de Timmins

La sécurité des pistes améliorées

L’Autorité aéroportuaire régionale d’Earlton-Temiskaming recevra quant à elle la deuxième plus importante contribution, soit plus de 1,2 million de dollars, pour remplacer de l’équipement, notamment deux déneigeuses.

Le président de l’autorité aéroportuaire, Carman Kidd, explique qu’il était temps de remplacer les véhicules.

Nous avons acheté l’un d'eux en 1988, donc ce sont deux vieilles pièces d’équipement , indique-t-il.

Cette subvention aidera aussi à changer le réservoir d’essence de l’aéroport local. Une fois remplacé, il sera plus sécuritaire pour les avions de faire le plein.

Carman Kidd est le président de l'Autorité aéroportuaire d'Earlton-Temiskaming. Photo : Haileybury Heritage Museum

Pour sa part, la municipalité de Wawa a reçu plus de 330 000 $ pour mettre à jour l’éclairage de la piste d’atterrissage de son aéroport.

Le système actuel pose des défis pour les responsables de l’entretien. Plutôt que d’essayer de le réparer sans avoir accès à des pièces de remplacement, la Ville préfère installer de nouvelles lumières plus écologiques.

La directrice administrative de Wawa, Maury O’Neill, indique que le système désuet était sur le point d’être un enjeu important.

« Nous n’avions pas encore atteint un point où il fallait cesser les opérations, mais nous étions très proches. » — Une citation de Maury O'Neill, directrice administrative de la Municipalité de Wawa

Mme O’Neill espère entamer l’installation des lumières d’ici un mois ou deux.

L'aéroport de Wawa reçoit plus de 300 000 $ pour la modernisation de son équipement. Photo : Maury O'Neill

La ministre fédérale responsable de l’entité, Patty Hajdu, reconnaît que la connectivité aérienne de toutes les régions est indispensable à une croissance économique saine et inclusive et son soutien fait partie de notre plan pour reconstruire une économie plus forte et plus résiliente.

FedNor ajoute que cet appui facilitera la création et la préservation de 23 emplois et le rétablissement de cinq postes à temps plein dans le Nord-Est de l’Ontario.

Le reste du financement annoncé sera séparé entre les aéroports de Kirkland Lake, Gore Bay-Manitoulin, Hearst et Moosonee.