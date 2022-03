Le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec sur pied de guerre

Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec a mis à exécution sa promesse de la tenue de 10 jours de grève pour forcer le gouvernement à exécuter le renouvellement de la convention collective. Contrairement aux autres syndicats des secteurs publics et parapublics, la convention collective des travailleurs du SFPQ est échue depuis deux ans.

Près de 27 000 employés de l’État sont représentés au SFPQ. En Mauricie-Centre-du-Québec et en Estrie, ils sont 1200 employés affiliés au SFPQ

À Trois-Rivières, les employés ont tenu une manifestation pour faire valoir leurs revendications. Ils étaient près de 400 à circuler dans les rues du centre-ville, avant de converger vers l’édifice Capitanal qui abrite des bureaux de plusieurs services gouvernementaux.

Ces employés sont issus de divers paliers de gouvernements. Ils sont pour la plupart au soutien administratif dans les différents ministères. Ce sont des employés de bureau et des employés dans les centres d’appels entre autres.

La rémunération au cœur des revendications du SFPQ

Le président régional du SFPQ Frédérick Dagenais souhaite que le gouvernement appliquent des mesures pour améliorer l’embauche et pallier la pénurie de main-d'œuvre au niveau de la fonction publique Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

Aucune entente n'est à l'ordre du jour entre le gouvernement et le syndicat. Le SFPQ souhaite d'ailleurs que le gouvernement mette de l’avant des mesures pour améliorer l’embauche et pallier la pénurie de main-d'œuvre au niveau de la fonction publique.

Le président régional du SFPQ, Frédérick Dagenais déplore un niveau de salaire peu élevé dans la fonction publique qui force les employés à courir après le privé ou vers d'autre secteur d'embauche. Ce qui, selon lui constitue un frein à la compétitivité avec le fédéral et même avec le municipal.

Présentement on a une pénurie de main-d'œuvre, on a des surcharges de travail. On considère que la fonction publique n'est plus un employeur de choix soutient Frédérick Dagenais qui dit espérer être entendu du gouvernement.

« On attend, parce qu'on veut que le gouvernement nous dise on est prêt à revenir, mais pour l'instant c'est pour ça qu'on est en grève aujourd'hui. » — Une citation de Frédérick Dagenais, président régional du SFPQ .

C'est la première d'une série de 10 journées de grève annoncée par le SFPQ . Des employés du syndicat de la fonction publique de Trois-Rivières ont mis fin à la première journée par une guerre de klaxon au centre-ville.

