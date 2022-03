Fermeture probable du camp de guérison Aurora Village près de Yellowknife

Sans nouveau financement, le camp de guérison Aurora Village, qui accueille des personnes en situation de dépendance et d’itinérance, près de Yellowknife, devra probablement fermer ses portes le 7 avril, ce qui laissera ses résidents incertains quant à leur avenir.

Après avoir été ouvert pendant quatre mois, le camp de guérison n'aura plus accès, à partir du 31 mars, au financement fédéral de 2,8 millions de dollars qui permettait la tenue de ses activités.

Le camp est dirigé de façon collaborative par les Dénés, le Crazy Indians Brotherhood, la Fondation arctique pour le bien-être des Autochtones et l’entreprise Aurora Village.

Selon le directeur des terres et de l’environnement de la Première Nation dénée, Trevor Teed, les Dénés seront en mesure de financer une semaine supplémentaire de camp, soit celle du 7 avril. Ils souhaiteraient continuer plus longtemps, mais manquent d'argent.

D'après une porte-parole de Services aux Autochtones Canada, le gouvernement fédéral considère des options pour distribuer plus de fonds pour le programme qui a financé le camp.

Celui-ci visait à protéger la population itinérante de la COVID-19. Même s’il s’arrête, la maladie continue à se propager aux Territoires du Nord-Ouest, avec 280 cas actifs rien qu’à Yellowknife, là où vivent la plupart des occupants du camp.

Inquiétude des résidents du camp

Le camp accueille entre 20 et 25 personnes dans des tipis et met l'accent sur la guérison à l’aide des connaissances et compétences traditionnelles.

Les résidents actuels s’inquiètent de ce qu’ils vont devenir après la première semaine d’avril, comme Tony Kakfwi.

Je ne sais vraiment pas où aller , explique l'homme natif de Fort Good Hope.

« Je ne veux vraiment pas retourner à la rue. » — Une citation de Tony Kakfwi, résident du camp de guérison

Nicole Bonnetrouge et son conjoint, Cassien Kaskamin, résident tous les deux au camp de guérison Aurora Village en ce moment. Ils se demandent où ils pourront aller après la fermeture du camp. Photo : Travis Burke / CBC

Un autre occupant du camp, Cassien Kaskamin, renchérit sur ces paroles. Si quelqu’un pouvait nous aider, parce que cela ne nous plaît pas de dormir dans des cages d'escalier ou des tentes. Vous savez, j’apprécie beaucoup cet endroit.

Nicole Bonnetrouge, sa compagne, qui réside également au camp, affirme pour sa part que ce dernier leur ouvre de nombreuses portes. Nos cercles de partage et sessions de counselling sont importants, c’est vraiment un bel endroit.

Guérir par la terre et les savoirs traditionnels

Wilbert Menacho, un aîné de Tulita, dispense des conseils et prête une oreille attentive aux histoires que les personnes en voie de guérison souhaitent raconter. Lui-même a vécu dans la rue et affirme les comprendre.

Ce que nous essayons de faire, c’est juste de les ramener à leur culture, dit-il. Notre façon de vivre comme peuples autochtones et nos ancêtres disent toujours que la Terre est un espace de guérison.

Parmi les compétences traditionnelles enseignées dans le camp figurent le ciselage de la glace, le piégeage, la pêche et la pratique du traîneau.

Wilbert Menacho, un aîné qui intervient au camp Aurora Village, affirme que les activités traditionnelles permettent aux résidents de guérir de leurs traumatismes. Photo : Travis Burke / CBC

« Ils disent qu’ils se rappellent avoir fait ces choses quand ils étaient jeunes. Alors leurs souvenirs reviennent à leur jeunesse et aux activités sur la terre au lieu de se concentrer sur la boisson. » — Une citation de Wilbert Menacho, aîné intervenant au camp de guérison

Des séances individuelles de counselling sont offertes, et les journées finissent habituellement par un cercle de partage et, occasionnellement, des cérémonies d’alimentation du feu.

Le camp offre également un programme de consommation d’alcool supervisée qui permet aux personnes aux prises avec des dépendances de recevoir quotidiennement des doses d’alcool, qui diminuent avec le temps. Les personnes sobres ont l’occasion d’être employées au camp.

Malgré la situation précaire dans laquelle se trouve le camp, Trevor Teed affirme avoir l’espoir qu'il y aura plus de fonds pour ce type de programmes grâce au nouvel accord passé entre le Parti libéral et le Nouveau Parti démocratique (NPD). Il attend de voir le prochain budget fédéral, qui doit être annoncé le jour de la fermeture du camp de guérison.

