Des parents chauffeurs d’autobus scolaires à Fort McMurray pour éviter la pénurie

On fait aussi de l’information en format collation.

Les chauffeurs de Sparksman Transportation peuvent amener deux de leurs enfants avec eux lorsqu’ils travaillent. Il s'agit d'une façon, selon l'entreprise , de ne pas avoir à payer de frais de garde.

Sparksman Transportation mise sur cet incitatif depuis des années, car dans cette municipalité albertaine, il y a beaucoup de jeunes familles et un taux de natalité élevé.

D’après son président, Mark Critch, l'entreprise n'est pas la première à utiliser cette stratégie, mais elle fonctionne : l’entreprise reçoit plus de candidatures, et les employés restent dans l’industrie plus longtemps.

Je ne pense pas que c’est quelque chose de révolutionnaire dans notre industrie, [...] nous avons seulement mis l’accent [sur cette initiative] et nous en récoltons le résultat , affirme Mark Critch.

Nous n’avons pas vraiment eu de gros problèmes de pénurie de chauffeurs [même] quand le reste de la province ou du pays s’en plaignait , se réjouit-il.

Ce sont les chauffeurs qui recommandent également l’emploi à leur entourage. Selon Mark Critch, la moitié des candidats pour le poste en ont entendu parler de cette façon.

« Le bouche-à-oreille nous a été très utile. » — Une citation de Mark Critch, président de Sparksman Transportation

Par ailleurs, la plus grande partie du personnel est en fait constituée de femmes. Les trois quarts des employés de Sparksman Transportation qui se retrouvent derrière le volant sont des mères, révèle le président de l'entreprise.

Muna Salih en est un exemple. La mère de famille conduit des autobus pour Sparksman Transportation depuis 2015. Elle a tenté de retourner au travail après la naissance de sa fille, mais la facture des services de garde était trop élevée pour son salaire d’agente d’entretien.

Une connaissance lui a parlé de ce poste de conductrice d’autobus, et elle a été engagée directement.

C’est génial, je gagne de l’argent en ayant mes enfants avec moi , déclare-t-elle. Je peux prendre soin d’eux [...], ce qui est important [pour moi] quand ils sont petits.

Les enfants des employés de Sparksman Transportation jouent parfois ensemble avant ou après l'école. Photo : Radio-Canada / Jamie Malbeuf

Munah Salih souhaite continuer d'occuper son emploi de chauffeuse d’autobus même quand ses enfants seront plus vieux.

Tania Forbister est, elle aussi, employée au sein de la même compagnie. Elle travaillait auparavant dans l'industrie des sables bitumineux comme employée de bureau et les journées de 12 heures qu'elle avait l'habitude de faire auraient été difficiles après la naissance de sa fille.