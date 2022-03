Gestion d’inconduites sexuelles : deux femmes officiers supérieurs quittent la Marine

Deux femmes officiers supérieurs disent renoncer à leur carrière militaire parce que le commandant de la flotte canadienne de l’Atlantique a refusé de demander des comptes à trois subordonnés pour mauvaise gestion et tentative de dissimulation d’inconduite sexuelle, a appris CBC.

La capitaine de corvette Nicole Dugas dit mettre fin à 12 ans de carrière parce qu’elle ne fait plus confiance au contre-amiral Brian Santarpia ni à la Marine royale canadienne.

Selon elle, il aurait été plus simple d’endurer les inconduites sexuelles et le harcèlement sexuel que porter plainte pour cela et de suivre toute cette procédure. Elle dit que rien ne changera si les personnes à ces échelons supérieurs n’ont pas à rendre des comptes.

La capitaine de corvette Jennifer McGean, qui a appuyé Nicole Dugas et sa chaîne de commandement durant la procédure, dit qu’elle part aussi parce qu’elle ne peut plus tolérer comment les militaires gèrent les accusations d’inconduite sexuelle.

En tant qu’officier supérieur, dit-elle, elle ne peut proférer des mensonges en disant que les militaires qui portent plainte en la matière sont appuyés et protégés. Jennifer McGean compte plus de 30 ans de carrière militaire.

Nicole Dugas soutient que son supérieur, le capitaine de frégate Ian Bye, l’a harcelé sexuellement et qu’il a abusé de sa position d’autorité en tant qu’officier responsable de l'administration de la base. Il a été accusé d’avoir tenu des propos de nature sexuelle dans le mess des officiers le 22 octobre 2020. Il a reçu un avertissement par écrit et une amende de 1500 dollars.

La Marine a relevé Ian Bye de ses fonctions en juillet 2021, jugeant qu’il était inapte à continuer son service militaire à la suite d’un examen administratif, selon une lettre expédiée à Nicole Dugas.

Mais trois autres officiers supérieurs masculins mêlés au traitement de la plainte de Nicole Dugas n’ont eu aucun compte à rendre, selon Nicole Dugas et Jennifer McGean.

Je ne crois pas qu’il est juste de leur demander des comptes

Nicole Dugas affirme qu’elle a subi une pression de la part d’un supérieur pour ne pas signaler de présumé harcèlement sexuel et qu’elle a présenté au contre-amiral Brian Santarpia un enregistrement partiel de cette conversation.

Malgré cette preuve, Brian Santarpia a pris le parti de ses subordonnés masculins à la base navale d’Halifax. Il a dit à Nicole Dugas en septembre 2021 qu’il ne croyait pas qu’il était juste de leur demander des comptes, selon un enregistrement de cette conversation téléphonique qu’elle a remis à CBC . Il a ajouté qu’il ne croyait sincèrement pas qu’ils avaient eu de mauvaises intentions. Il a dit croire qu’il était important d’équilibrer les intentions et les conséquences.

Brian Santarpia n’a pas accordé d’entrevue, mais il explique dans une déclaration écrite que l’enquête administrative qu’il a ordonnée et les décisions auxquelles il a pris part ont révélé que les procédures appropriées ont été respectées. Il reconnaît toutefois que la chaîne de commandement au complet aurait pu mieux appuyer les personnes impliquées, et que les efforts déployés pour appuyer la plaignante n’ont pas répondu à ses besoins.

CBC suit cette cause depuis un an et a obtenu des documents, des courriels et des enregistrements audio qui en font partie.

Nicole Dugas soutient qu’Ian Bye a souvent été aperçu en train de consommer de l'alcool durant la pause du dîner dans le mess des officiers au début de l’automne de 2020 lorsqu’il présidait le comité du mess. Cette fonction lui donnait droit à des consommations payées par les membres. CBC a obtenu des documents qui démontrent des dépenses excessives sur son compte en septembre et en octobre 2020.

Selon Nicole Dugas, Ian Bye a fait un commentaire à caractère sexuel, en privé, à la fin de septembre 2020. Il aurait dit, selon elle, qu’elle aurait été étonnée d’apprendre quelles activités il aurait accepté en échange d’une évaluation de rendement plus positive. Toujours selon elle, il aurait parlé le mois suivant d’une suite dans la base en disant qu’il s’agissait de sa salle d'activité sexuelle .

Dans une déclaration transmise à CBC , Ian Bye reconnaît qu’il a fait un commentaire inapproprié dans le mess des officiers. Il soutient cependant que les autres allégations portées contre lui sont mal interprétées, prises hors contexte ou fausses. Il ajoute que son addition au bar était conforme aux procédures et aux précédents en vigueur à ce moment.

CBC a recueilli les commentaires de quatre autres militaires, dont Jennifer McGean, qui disent que Nicole Dugas leur a parlé à l’époque du harcèlement sexuel présumé. Selon Jennifer McGean, Nicole Dugas s’enfermait dans son bureau lorsque Ian Bye rentrait du mess des officiers parce qu’elle ne se sentait pas en sécurité.

Le contre-amiral Brian Santarpia a reconnu que lui et les membres de la chaîne de commandement n’ont pas correctement soutenu la plaignante d’agression sexuelle. Photo : La Presse canadienne

Nicole Dugas soutient que les capitaines de frégate J. J. Doyle et Patrick Perks, qui ne faisaient pas partie de sa chaîne de commandement à ce moment, buvaient avec Ian Bye dans le mess des officiers et qu’ils l’ont entendu faire des commentaires sexuels devant elle, y compris au sujet de sa salle d’activité sexuelle et d’une invitation à passer le week-end chez lui.

J. J. Doyle, lors d’un entretien téléphonique avec CBC , soutient que les allégations de Nicole Dugas sont fausses et qu’une enquête a conclu qu’elles étaient non fondées.

Laissez moi m’en occuper , dit le capitaine de frégate dans un enregistrement

Selon Nicole Dugas, Patrick Perks a déclaré à deux occasions après des commentaires inappropriés d’Ian Bye qu’elle l’avait bien cherché parce qu’elle avait demandé d’être transférée dans cette unité.

Nicole Dugas affirme que J. J. Doyle, durant une conversation téléphonique le 27 octobre 2020, a demandé plusieurs fois à parler à Ian Bye en privé pour lui donner une chance de changer son comportement.

Nicole Dugas dit qu’elle a commencé à enregistrer cette conversation environ 10 minutes après le début. CBC détient cet enregistrement de 12 minutes.

On entend M. Doyle dire qu’il faut donner une chance à Ian Bye et un délai d’un mois pour réfléchir. Ce dernier, dit-il, croit peut-être qu’il la connaît mieux qu’en réalité.

Le capitaine de frégate J. J. Doyle a assisté au procès sommaire de Ian Bye en avril 2021. Photo : Radio-Canada

Puis, Nicole Dugas dit qu’elle souffre d’anxiété au travail et elle lui demande pourquoi elle devrait protéger Ian Bye. J. J. Doyle répond qu’il ne fait que lui expliquer ses options.

Il dit durant leur conversation téléphonique être disposé à aller voir Ian Bye pour le battre verbalement afin de le rappeler à l’ordre et de lui faire comprendre la gravité et le sérieux de la situation.

Laissez moi m’en occuper , dit-il en ajoutant qu’elle pouvait toujours s’adresser à leurs supérieurs si elle jugeait que le problème n’était toujours pas réglé après cette démarche.

Puis, on entend Nicole Dugas fondre en larmes et dire qu’elle va couper la communication.

En entrevue, Nicole Dugas dit être convaincue que cet appel téléphonique avait pour but de la dissuader de signaler les incidents qu’elle subissait.

La capitaine de corvette Nicole Dugas met fin à sa carrière de 12 ans dans la Marine en raison de ce qu’elle considère comme une absence de responsabilisation en matière de harcèlement sexuel. Photo : Gracieuseté : NICOLE DUGAS

Le commandant de la base a dit qu'il n'a pas d'inquiétudes dans son témoignage

Patrick Perks n’a pas accordé d’entrevue, mais il a produit une déclaration dans laquelle il dit avoir signalé les allégations à la chaîne de commandement dès qu’il en a été au courant. Par la suite, il a témoigné contre Ian Bye durant un procès sommaire en avril 2021.

Nicole Dugas affirme que Patrick Perks a été témoin de plusieurs commentaires inappropriés au cours du mois et qu’il a manqué à son devoir de les signaler jusqu’à ce qu’il apprenne qu’elle comptait le faire elle-même.

Le Service national des enquêtes des Forces canadiennes a enquêté et porté contre Ian Bye une accusation de conduite qui porte préjudice à l’ordre et à la discipline. L’accusation découle d’un commentaire inapproprié de nature sexuelle que d’autres témoins que Doyle et Perks ont entendu.

Nicole Dugas dit qu’elle avait été bouleversée d’apprendre que la Marine ne l’avait pas informée du procès sommaire d’Ian Bye et qu’elle n’avait pas publié un avis de la procédure comme elle le fait d’habitude.

Le commandant de la base, le capitaine de vaisseau Sean Williams, a témoigné sous serment durant le procès tenu en avril 2021. Selon lui, Ian Bye était un bon officier en général et il n'avait aucune inquiétude à son sujet. À ce moment, Ian Bye avait déjà été relevé de ses fonctions dans le mess des officiers pour des allégations de mauvaise gestion de ses privilèges, selon un courriel interne.

Le capitaine de frégate à la retraite Ian Bye a indiqué à CBC que son utilisation de bons pour des boissons gratuites en tant que président du mess était « conforme aux procédures et aux précédents en vigueur à l'époque ». Photo : FACEBOOK : CFB HALIFAX

Ian Bye a présenté des excuses pour ses propos qu’il a décrit comme une blague stupide de jeunesse .

Le commodore Richard Feltham, qui a présidé le procès et qui était à ce moment commandant de la flotte de l’Atlantique, a qualifié de dégradantes les tentatives d’humour d’Ian Bye. Selon lui, Ian Bye ne pouvait ignorer que son comportement était inapproprié.

Par la suite, le contre-amiral Brian Santarpia a dit à Nicole Dugas durant un entretien téléphonique que les résultats préliminaires de l'enquête distincte sur la consommation d’alcool d’Ian Bye ne seraient pas étonnantes pour elle parce qu’elles s’alignent sur ce qu’elle avait signalé, peut-on entendre dans un enregistrement que Mme Dugas a remis à CBC .

Sean Williams a donné un nouveau superviseur à Nicole Dugas en novembre 2020: J. J. Doyle.

Cela signifiait que l’officier supérieur qu’elle avait accusé d’exercer une pression sur elle pour ne pas porter plainte devenait subitement son superviseur immédiat chargé, entre autres, d’évaluer son rendement.

Nicole Dugas a porté plainte à nouveau à la Marine en soutenant que sa cause a été mal gérée. Cela a mené Brian Santarpia à ordonner une autre enquête sur les actions de la chaîne de commandement. Mme Dugas affirme qu’elle a dû témoigner à nouveau des gestes d’Ian Bye, ce qu’elle décrit comme une expérience à nouveau traumatisante.

Jennifer McGean qualifie cette enquête ordonnée par Brian Santarpia de farce et de conflit d’intérêts parce que, selon elle, l'enquête portait sur des décisions prises en tout ou en partie par Brian Santarpia.

Brian Santarpia reconnaît que la cause n’a pas été parfaitement gérée

Le 10 septembre 2021, Brian Santarpia a téléphoné à Jennifer McGean et à Nicole Dugas pour les informer des résultats de son enquête. Nicole Dugas a remis à CBC un enregistrement audio de cette conversation d’environ 30 minutes durant laquelle ont entend Brian Santarpia présenter des excuses pour ne pas avoir appuyé Nicole Dugas comme nous le voulions .

Le contre-amiral Santarpia lui annonce durant cette conversation que ses subordonnés vont recevoir une formation plutôt qu’une punition. Il dit qu’ils ont tenté de prendre la situation à la légère et créé un problème de communication parce qu’ils étaient nerveux quant à être justes envers toutes les personnes impliquées.

La formation portera sur cela, a-t-il indiqué. Il a dit croire que c’est un défi humain et que les gens ne sont pas nécessairement naturellement équipés pour le surmonter.

Jennifer McGean a donné d’autres exemples de problèmes, dont le fait qu’Ian Bye a continué de travailler dans une autre unité durant l'enquête même si elle avait dit plusieurs fois à Sean Williams qu’il y avait une plainte pour harcèlement sexuel dans cette unité.

Brian Santarpia réplique qu’il ne croyait pas qu’Ian Bye risquait de commettre un viol.

Jennifer McGean affirme que c’est ce qui l’a décidée à renoncer à sa carrière militaire. Elle dit avoir l’impression que tout ce qui précède un viol est jugé acceptable.

Dans sa déclaration transmise à CBC , le contre-amiral Santarpia présente des excuses pour ce commentaire. Il assure que les militaires vérifient soigneusement afin de déterminer si l’un des leurs risque de présenter un comportement encore plus inapproprié. Il dit regretter sa manière insensible de présenter cette information à la capitaine de corvette McGean.

Brian Santarpia ajoute qu’à la suite de cette cause, les militaires ont fait appel à des professionnels et à des volontaires expérimentés pour donner cette formation aux membres de son équipe à plusieurs niveaux. Selon lui, un sous-ministre adjoint à la Défense nationale enquête sur la cause de Nicole Dugas.

Le capitaine de vaisseau Sean Williams dit qu’il ne peut pas faire de commentaire en raison de cette enquête.