On fait aussi de l’information en format collation.

Femme d’une quarantaine d’années, elle a œuvré dans le système scolaire public en tant qu'enseignante, conseillère scolaire et coordonnatrice des services aux étudiants pendant presque 20 ans.

Visiblement à l’aise devant cette petite foule installée dans la cour arrière d’un musée sur la famille des années 1900, cette novice en politique revient sur une rencontre qu’elle a eue avec une femme d’allégeance libérale , un terme qui semble lui inspirer un sentiment de répulsion quand elle le prononce.

Après avoir confié à cette femme de gauche avoir chez elle une quantité impressionnante d’armes à feu, cette dernière, horrifiée, se serait exclamée : Pourquoi auriez-vous besoin de centaines d'armes à feu ?

Je lui ai dit, baby, si les Chinois viennent un jour en Amérique en se donnant la main, ils peuvent ceinturer ce pays et vous vous demanderez : mais où est Kandiss Taylor? Elle, elle peut me garder en sécurité. C'est mon droit, j'ai le droit de me protéger.

Des partisans républicains examinent le matériel promotionnel de Kandiss Taylor. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ils vont me choisir parce que je suis comme eux

Kandiss Taylor, qui a trois enfants, s’est sentie récemment investie d’une mission : devenir la prochaine gouverneure de l'État de la Georgie. Ce qui n’est pas banal, puisqu’en tant que républicaine conservatrice, elle veut détrôner le gouverneur sortant de son propre parti, Brian Kemp, et bloquer la voie à David Perdue, le candidat de Trump.

Se différencier d’un gouverneur en place qui est en bonne position de rempiler pour un second mandat n’est pas facile. Mais une conversation de quelques minutes avec Jésus allait changer la donne.

« Je lui ai parlé en me demandant ce en quoi je croyais, et comme je crois en tout ce qu’il croit, j’ai trouvé mon slogan : Jesus, guns and babies! » — Une citation de Kandiss Taylor

En peu de mots, Jésus, des armes et des bébés , Kandiss Taylor définit ainsi son propre programme politique : sa foi, l’attachement au second amendement de la Constitution américaine qui protège le droit de porter des armes et l’opposition à toute forme d’avortement.

L'autobus de campagne de Kandiss Taylor lors du rassemblement de Trump en Georgie, au milieu de pancartes de son adversaire. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Sillonner l’État avec son autobus

Comme elle n’a pas la locomotive du Parti républicain pour la mettre en avant de la course contre Brian Kemp, elle amasse des dons dans ces petites assemblées de quartier pour financer notamment la location de son autobus de campagne qui arbore fièrement sa photo et son slogan.

Dieu a fait de moi une batailleuse , clame la femme aux yeux bleu eau de mer, au rouge à lèvre rouge vif et à l’accent si typique du sud des États-Unis.

Dans sa vidéo de campagne, on la voit avec des gants rouges frapper un sac de boxe.

Vous nous avez vendus à la Chine, vous avez piraté nos élections, vous avez joué au golf ou quoi? clame-t-elle, avant d’enlever ses gants pour défier Stacey Abrams, la candidate démocrate au poste de gouverneur. C’est toi et moi dans une bataille qui ne sera pas truquée , lance-t-elle.

Des soutiens qui font sourciller

Celle qui promet de faire le ménage dans le système en y ramenant l’intégrité électorale a reçu le soutien de plusieurs têtes d’affiche du mouvement qui ont pourtant essayé de renverser le résultat de l’élection présidentielle de 2020.

Parmi eux, Lin Wood, un avocat de la Georgie, qui a fait la promotion des théories du complot, affirmant à tort que l’ex-président Trump avait remporté l'élection avec 70 % des voix, mais qu’une cabale secrète de communistes internationaux, d'agents du renseignement chinois et de dirigeants républicains avait réussi à voler l'élection.

Cet avocat a tout fait pour faire invalider les résultats qui ont confirmé la victoire de Joe Biden.

Kandiss Taylor a aussi reçu l’aval de Mike Lindell, PDG de l’entreprise My Pillow, qui a joué un rôle important dans le soutien et le financement des tentatives de Trump de faire annuler le résultat des élections ayant porté Joe Biden à la présidence.

Enfin, un autre soutien qui gravite dans la sphère à l’ancien locataire de la Maison-Blanche : Roger Stone, inculpé dans le cadre de l’enquête de Robert Mueller avec des accusations de subornation de témoins, d'entrave à une procédure officielle et de cinq chefs d'accusation de fausses déclarations.

Condamné, il a été gracié par l’ex-président Trump, à la fin de son règne.

Un partisan de Kandiss Taylor portant un chandail barré de son slogan fétiche. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Pas le choix de Trump

Devant tant de proximité avec le camp Trump, a-t-elle demandé son soutien? Pas du tout, répond-elle, je ne cours pas après les approbations . L’aurait-elle accepté? Probablement, sauf que dans cette course, le 45e président a préféré soutenir David Perdue, un sénateur défait en 2020, pour faire mordre la poussière à Brian Kemp, façon de le punir de ne pas l’avoir appuyé alors qu’il tentait de faire renverser le résultat de l'élection de 2020.

Ce qui n’a pas empêché Kandiss Taylor de parquer son autobus bien en évidence dans le stationnement du site du rassemblement de Donald Trump à Commerce, au nord-est d’Atlanta, en fin de semaine dernière, pour se faire connaître davantage.

Nous allons mettre Jésus en premier, nous sommes dans la Bible Belt, la Constitution ensuite, nous sommes conservateurs, c'est la Georgie. Et, nous assure-t-elle, nous n'allons pas nous faire dicter quoi que ce soit par Hollywood et la Chine, et nous n'allons sûrement pas nous faire dire quoi faire par les grandes entreprises.

La méfiance de la Chine est répandue dans les rangs républicains, comme en témoignent ces affiches au rassemblement de Trump à Commerce, le 26 mars dernier. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Moyens limités mais grands espoirs

Pour l’instant, elle est rarement mentionnée dans les sondages d’opinion pendant cette campagne de primaire républicaine. Tout ce qu’elle espère, c’est que Brian Kemp n’aurait pas les 50 % + 1 requis pour être le candidat désigné par le parti le 24 mai prochain.

Si le vote est divisé, elle rêve à une participation en finale.

Dans la cour arrière du musée familial, ses militants s’inquiètent du peu de moyens dont elle dispose pour se faire connaître.

Pourquoi on ne voit pas vos vidéos de campagne à la télévision? se demande cette femme d’une soixantaine d’années. C’est beaucoup trop cher , réplique Kandiss Taylor. Qu’est-ce qui me dit qu’on peut faire confiance aux résultats de cette primaire, s’interroge une autre? Votez pour moi et je ferai le ménage , répond la candidate.

Une vingtaine de personnes écoutent Kandiss Taylor Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Dieu et ses conseils

En aparté, elle rappelle qu’elle est dans la course parce que Dieu lui a dit qu’il y avait une problème de moralité en Georgie et qu’elle ne supporte pas qu’on impose aux enfants la théorie critique de la race (qui se penche sur l'impact des inégalités raciales dans le fonctionnement des institutions américaines) ou encore l'éducation sexuelle complète.

Tout cela n’a pas sa place dans les écoles georgiennes, dit-elle. Ces programmes sont enracinés dans l'oppression, ce qui fait que les élèves se sentent victimes et mal à l'aise.

Contre vents et marées, Kandiss Taylor poursuit sa campagne locale dans la Georgie conservatrice, en promettant qu’elle ne se fera pas acheter par qui que ce soit.

La petite séance d’information tire à sa fin et Kandiss Taylor offre de se faire prendre en photo avec ses nouveaux partisans.

Juste avant de partir, l'un d'entre eux sort quelques produits dérivés : casquettes, macarons et, bien sûr, des chandails qui clament haut et fort son slogan qui irrite tant, dit-elle, les radicaux de gauche : Jesus, guns and babies…