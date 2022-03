Des membres de la fonction publique manifestent à Sherbrooke

Plus de 20 000 fonctionnaires provinciaux affiliés au Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) ont manifesté dans plusieurs grandes villes du Québec mercredi. À Sherbrooke, ils étaient plus de 200 à marcher dans le centre-ville.

La plupart des manifestants travaillent pour des ministères et des organismes gouvernementaux, comme la Régie de l'assurance maladie (RAMQ) et la Société de l'assurance automobile (SAAQ).

La grève affecte donc certains services directs offerts à la population, notamment dans les centres d'appels de Services Québec, de la Régie de l'assurance maladie du Québec RAMQ et de la Société de l'assurance automobile du Québec SAAQ . Les travailleurs jugés essentiels étaient toutefois au travail.

Il s’agit d’une première journée de grève d’un mandat de 10 jours.

Les salaires en cause

Le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec SFPQ n’a pas encore renouvelé sa convention collective 2020-2023. Selon le syndicat, la rémunération des fonctionnaires accuse un important retard, ce qui entraîne de graves problèmes de recrutement et de rétention du personnel.

« On veut lancer un message très clair au gouvernement : la négo a assez duré, c’est maintenant le temps de régler. » — Une citation de Maryse Rousseau, vice-présidente à l’exécutif national du SFPQ

Les négociations continuent avec le Conseil du Trésor. Jusqu'à maintenant, la vice-présidente à l'exécutif national du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec SFPQ juge cependant que ce qui est proposé par le gouvernement est insatisfaisant .

Il y a eu une certaine époque qu’être fonctionnaire, on disait "mon Dieu, tu as une job à vie, c’est intéressant". Aujourd’hui, ce n’est pas le cas quand tu compares les jobs équivalentes avec le fédéral, le municipal, même avec le privé. Tous avantages sociaux confondus, on a un retard salarial. Le retard n’arrête pas de se creuser , précise Mme Rousseau. Selon elle, le salaire moyen d’un fonctionnaire représenté dans la région par le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec SFPQ est de 35 000 à 38 000 $.

Le représentant syndical Jean-Roch Labrie abonde dans le même sens. Le monde sont épuisés, sont fatigués, car ils font des heures de fou parce qu’on n’a pas assez de monde. Ils sont tannés de se faire avoir avec le coût de la vie qui augmente et que le gouvernement n’est pas prêt un peu à mettre sa main dans sa poche.

Les régions de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de l’Estrie comptent au total environ 3500 fonctionnaires au provincial.

Malgré la grève, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel, a dit avoir confiance d'arriver à une entente avec les syndiqués.