Dyson lancera un casque d’écoute avec purificateur d’air

On fait aussi de l’information en format collation.

Avec ce gadget, Dyson désire réduire à la fois la pollution de l’air et la pollution sonore. L’entreprise estime que les filtres, qui devront être changés après une certaine période, pourront éliminer jusqu’à 99 % des particules polluant l’air ambiant.

Cette purification s'opère grâce à la technologie déjà existante de Dyson, mais miniaturisée et intégrée dans le casque d’écoute. L’air externe entrera donc d’abord par les écouteurs et sera filtré avant de ressortir par le biais de la visière, afin qu’elle puisse être respirée. Le système permettra également différents niveaux de circulation d’air, qui pourront être sélectionnés selon le besoin. Par exemple, une personne qui court nécessitera plus d’air qu’une personne en promenade dans un parc.

La visière, aux allures de masque, pourra être détachée ou baissée, pour que la personne qui le porte puisse s’engager dans une conversation, par exemple. Une série d’aimants permettront d’accrocher la visière au casque d’écoute en laissant un petit espace entre le visage et celle-ci. Dyson a également dévoilé une version de sa visière qui peut agir à titre de masque efficace pour lutter contre la COVID-19.

Sur le plan sonore, les écouteurs sont équipés d’une fonction de réduction du bruit ambiant selon trois niveaux. Le premier constitue une isolation complète, le deuxième permet d’entendre les sons de la voix pour avoir une conversation, et le dernier filtre automatiquement les bruits importants, comme les sirènes des véhicules d’urgence.

Le lancement du Zone de Dyson n’est prévu que pour l’automne. La clientèle devra donc se montrer patiente avant de pouvoir essayer ce nouveau produit.